تدوین پرونده ۲۰ اثر تاریخی گلستان برای ثبت در فهرست آثار ملی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساوری از تدوین پرونده ۲۰ اثر تاریخی استان گلستان برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد و اظهار کرد: اولین قدم در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی استان در حوزه‌های مختلف، ثبت آن در فهرست آثار ملی است ازاین‌رو دفتر ثبت آثار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حال حاضر پرونده ثبت ملی برای ۲۰ اثر تاریخی استان را تدوین کرده است.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: این پرونده‌ها شامل هفت اثر غیرمنقول، پنج اثر ناملموس، چهار اثر طبیعی و چهار اثر منقول است.

‌وی افزود: پرونده این آثار به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شد تا در لیست انتظار ثبت در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

‌ساوری اظهار کرد: ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی نه‌تنها اقدامی مهم برای حفاظت و صیانت از این آثار است بلکه می‌تواند زمینه معرفی بیشتر این آثار و درنتیجه جذب گردشگر را برای استان فراهم سازد.