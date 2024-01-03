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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)؛

عضویت بانوان در کتابخانه‌های عمومی رایگان شد

عضویت بانوان در کتابخانه‌های عمومی رایگان شد

به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، امکان عضویت رایگان مادران و بانوان در کتابخانه های عمومی کشور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، امکان عضویت رایگان مادران و بانوان در تمامی کتابخانه های عمومی سراسر کشور توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور فراهم شد.

علاقه مندان می‌توانند امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه با مراجعه به پرتال کتابخانه های عمومی با نشانی (samanpl.ir) یا حضور در کتابخانه های عمومی نسبت به دریافت کد تخفیف اقدام کنند.

طبق اعلام نهاد کتابخانه ها، مهلت اعتبار کد تخفیف تا ۳۰ دی ماه است و متقاضیان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت نهایی شدن ثبت نام به کتابخانه مورد نظر مراجعه کنند.

کد مطلب 5984059

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