محبوبیت سردار سلیمانی جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه در مراسم یادبود سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در مسجد ارشاد اهواز برگزار شد، گفت: مراسم گرامیداشت سردار دل‌ها در نقاط مختلف ایران و از سوی اقشار مختلف مردم برگزار شد.

وی به برگزاری بیش از یک هزار مراسم گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در کشور عراق اشاره کرد و افزود: برگزاری این گونه مراسم‌ها نشان دهنده محبوبیت سردار سلیمانی در سراسر جهان است و محدود به ایران و کشورهای اسلامی نمی‌شود.

سردار مسجدی با بیان اینکه سردار سلیمانی در میان اهل سنت، مسیحیان و سایر اقشار و ادیان محبوب و محترم است، ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که سردار دل‌ها برای همه شناخته شده است.

مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص خصوصیات این مرد بزرگ اشاره و اضافه کرد: من نیز سال‌های زیادی در کنار سردار بودم، وی مردی بزرگ و شجاع بود.

وی در ادامه به سردار سیدرضی موسوی، یکی از مستشاران در سوریه که هفته گذشته به درجه رفیع شهادت نائل آمد، اشاره کرد و گفت: شهید موسوی هم یکی از خوبان ما بود و به اعتقاد من سردار سلیمانی و همکاران وی با پشتیبانی مردم کاری کرد که قدرت بازدارندگی بالا برود، یعنی توانمندسازی کشور برای ایمن سازی است و باد از تحدید دور باشد.