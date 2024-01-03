لزوم حکمرانی گفتمان خانواده محوری در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مینو اصلانی صبح چهارشنبه در دومین کنگره استانی زنان تأثیرگذار خراسان رضوی با بیان اینکه زن معمای ناگشوده ذهن بشری و آئینه تمام نمای عزت والا و اقتدار در تمام کائنات هستی است اظهار کرد: به خودمان می‌بالیم در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که این شناخت نسبت به جایگاه و شأنیت زن ایجاد شده است.

رئیس حوزه زن در دانشکده عالی دفاع ملی با بیان اینکه امام راحل احیاگر هویت زن در قرن معاصر بود عنوان کرد: این احیاگری نه فقط برای زن مسلمان بلکه در دوره‌ای که می‌رفت زن در چرخه مادی‌گری و لذت و سودجویی از دست برود، امام آمد و هویت زن را به معنای واقعی بازگرداند که شاهد آن بحث‌هایی است که زنان آزاداندیش جهان به آن معترف هستند.

به گفته وی، این هویت دهی سبب شد تا زنان جهان تأمل کنند که در چه وضعیتی بوده و چه رسالتی دارند و آیا تنها ابزاری برای سودجویی بیشتر آفریده شده‌اند یا خیر؟

اصلانی تصریح کرد: شأنیت تاریخ ساز بودن و تمدن ساز بودن زن پیامی بود که انقلاب اسلامی ما به جهان صادر کرد که بر مبنای آن آزاداندیشانی چون ویلیام گاردنر در کتاب خود به آن اشاره دارد که مفاهیم تبیین شده فرهنگ منحط غرب با خدشه دار کردن هویت زن، هویت خانواده را نشانه گرفت.

رئیس حوزه زن در دانشکده عالی دفاع ملی ادامه داد: فرهنگ غربی بنا داشت هویت خانواده را از جامعه اسلامی جدا کند اما ایستادگی و مقاومت زن مسلمان را از بین ببرد اما ایستادگی و مقاومت زن مسلمان نشان داد که می‌توان عفیف و تأثیرگذار بود.

وی تصریح کرد: امروز، اسوه این ایستادگی را در مقاومت زنان غزه شاهدیم که به تنهایی جور بیداری چند میلیارد آدم را در جهان به دوش می‌کشند.

اصلانی خاطرنشان کرد: این بیداری ناشی از حضور زنانی است که در این چهار دهه افتخار در همه عرصه‌ها علیرغم تمام مشکلات، با حفظ حرمت‌ها ایستادگی کردند.

رئیس حوزه زن در دانشکده عالی دفاع ملی با بیان اینکه ما در جهانی که هستیم رسالتی جهانی داریم، گفت: تأثیرگذاری ما فقط در داخل مرزهای جغرافیایی مطرح نیست بلکه باید این راه را ادامه دهیم و بتوانیم برای همه زنان جهان با حفظ سنگر عفاف و حجاب، سرلوحه باشیم.

وی با تأکید بر اینکه گفتمان محوری رسالت اصلی ما در حوزه خانواده است، عنوان کرد: در خانواده اهل‌بیت (ع) نیز تاریخ سازی از طریق خانواده رقم خورده و در فرهنگ عاشورا هم پایداری از جایگاه خانواده محقق شده است.

اصلانی با تاکید بر اینکه خانواده عزلت پذیر نیست متذکر شد: خانواده تمدن ساز است لذا باید گفتمان خانواده محوری حکمران شود که در این راه ممکن است سختی‌هایی را متحمل شویم اما تقویت این گفتمان مسئولیتی است که شهدا بر گردن ما گذاشته‌اند که حاج قاسم نیز بر آن تاکید داشت‌.

رئیس حوزه زن در دانشکده عالی دفاع ملی بر تأثیرگذاری زنان در همه عرصه‌ها صحه گذاشت و گفت: اگر ما ظرفیت وجودی مان را تقویت کنیم می‌توانیم در عالم تأثیرگذار باشیم.

وی ادامه داد: دنیا در یک پیچ تاریخی قرار دارد و می‌خواهد بهترین گفتمان را برگزیند چرا که از گفتمان‌های مادی و فمنیستی و لیبرالی خسته شده، و این تنها گفتمان انقلاب اسلامی است به شرطی که زنان در این سیر پیشگام شوند.

اصلانی خاطرنشان کرد: زنان هیچ گاه بی دغدغه نیستند و آرمان‌های بلند هدایت شده را بر عهده دارند که هدایت‌گران جامعه هستند و نوید بخش هدایت انسان با تاسی از حضرت زهرا (س) هستند.