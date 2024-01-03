زمین ۵۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین شد

بهزاد شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خبرها از طرح نهضت ملی مسکن در لرستان، اظهار داشت: دولت سیزدهم با شعار تأمین چهار میلیون مسکن به روی کارآمد و در همان ابتدا سیاست‌های نهضت ملی مسکن تدوین شد.

ساخت ۱۱۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در لرستان

وی با بیان اینکه از مجموع چهار میلیون واحد مسکونی، ۱۱۶ هزار و ۲۹۰ واحد، معادل سه درصد سهم استان لرستان بوده است، عنوان کرد: این سهمیه ۱۱۶ هزارواحدی، ۴۹ هزار و ۶۶۳ واحد در بخش مسکن حمایتی قرار است که ساخته شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، ادامه داد: ۲۲ هزار و ۷۳ واحد نیز در بخش خود مالکی قرار است که ساخته شوند.

شاکرمی با تأکید بر اینکه ۲۸ هزار واحد نیز در حوزه مسکن روستایی قرار بوده که ساخته شوند، تصریح کرد: مسئولیت ساخته این واحدهای مسکونی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی گفت: همچنین ۱۶ هزار و ۵۵۴ واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته می‌شود.

زمین ۵۵ هزار واحد تأمین شد

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه به‌واسطه کوهستانی بودن لرستان و همچنین اراضی کشاورزی تأمین زمین در استان برای ساخت این واحدها سخت است، افزود: با وجود این مشکلات طی پنج تا شش ماه گذشته تلاش‌های خوبی برای تأمین زمین در استان صورت‌گرفته است.

شاکرمی با اشاره به موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها و برگزاری جلسات مختلف دراین‌رابطه، بیان داشت: الحاق زمین برای ساخت ۴۹ هزار و ۶۶۳ واحد بخش حمایتی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای ساخت این تعداد واحد در استان به سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین احتیاج داشتیم که تا امروز دو هزار و ۳۷۵ هکتار زمین را تأمین کرده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر اینکه این تأمین زمین در مراحل مختلف صورت‌گرفته است، افزود: ساخت حدود ۵۵ هزار واحد را در استان تأمین زمین کرده‌ایم.

مجبور شدیم شهرک‌های جدید ایجاد کنیم

شاکرمی با بیان اینکه در برخی از شهرها با کمبود زمین همچنان مواجه هستیم، ادامه داد: در مجموع هزار و ۷۲۴ هکتار زمین به محدوده شهرها برای ساخت واحدها الحاق کرده‌ایم.

وی گفت: این میزان زمین معادل ۴۳ هزار واحد است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در روستاها نیز ۲۵۱ هکتار زمین الحاق شده است، عنوان کرد: این میزان زمین نیز معادل چهارهزار واحد است.

شاکرمی با اشاره به اینکه به‌واسطه اینکه شهرهای استان به‌خصوص خرم‌آباد محصور در کوه‌ها هستند و با کمبود اراضی برای الحاق مواجه هستیم، به دنبال احداث شهرک‌ها رفتیم، افزود: در این راستا ایجاد سه شهرک ۳۰۰ هکتاری در حومه خرم‌آباد، ۱۰۰ هکتاری در گوشه دیگر خرم‌آباد و ۴۰ هکتاری در حومه شهر کوهدشت مصوب شده است.

وی بیان داشت: این ۴۴۰ هکتار که برای ایجاد شهرک پیش‌بینی‌شده معادل هشت هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی است.