شهید سلیمانی در مسیر مقابله با باطل تبدیل به یک مکتب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید «ابراهیم رئیسی» صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیأت دولت با تبریک سالروز ایام فرخنده ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) و نیز زادروز امام خمینی (ره)، از اقدامات انجام شده در روند پرداخت وام ازدواج قدردانی کرد و خواستار تلاش بیشتر بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت وام افرادی که در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، شد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، وی را شاگرد و درس‌آموز مکتب امام راحل و حضرت فاطمه (س) دانست که با اخلاص و مجاهدت و مقاومت خود در مسیر مقابله با باطل تبدیل به یک مکتب شد.

رئیسی تلاش برای فهم این مکتب و تحقق اهداف آن را از ضرورت‌های تجلیل از بزرگانی چون شهید سلیمانی دانست.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، جنایت روز گذشته این رژیم در به شهادت رساندن «صالح العاروری» از مبارزان برجسته فلسطینی را محکوم و از نقش این شهید در مبارزه با صهیونیست‌ها و دفاع از حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین تجلیل کرد.

در جلسه امروز هیأت دولت همچنین وزیر ورزش و جوانان در گزارشی از روند پرداخت وام ازدواج، از پرداخت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در قالب ۶۱۹ هزار فقره وام از ابتدای سال تاکنون خبر داد و افزود: حدود ۲۶۳ هزار نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به اجرای پویش ملی سلامت، از شرکت ۳۲ میلیون و ۵۵۶ هزار نفر تا امروز در این پویش خبر داد و افزود: این عدد یک رکوردشکنی بی‌سابقه در پویش‌های مشابه بوده و گواه اعتماد مردم به نظام سلامت کشور است.

عین‌اللهی با تشکر از تلاش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در این زمینه، توجه بیشتر جامعه به اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم و ورزش را خواستار شد.