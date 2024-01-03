۲۵۰۰ سالن سینما نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر محمد خزایی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با استانداری مازندران درباره تجهیز سالن‌های سینمایی و تولید فیلم با اشاره به افتتاح ۲۴۰ سینما در کشور گفت: این میزان طی دو سال آینده دو برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های سینمایی در کشور افزایش یافته است گفت طبق نیاز باید ۲۵۰۰ سالن سینمایی داشته باشیم و اکنون با ضعف‌هایی در این بخش روبرو هستیم.

وی ساخت سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را از جمله اولویت‌ها بیان کرد و گفت متأسفانه وضعیت سینماها در استان‌ها خوب نیست و در استان مازندران نیز ۱۳ شهر فاقد سالن سینمایی است.

معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی جشنواره بین‌المللی فیلم خزر رو نیازمند بررسی ظرفیت‌های سینمایی مازندران بیان کرد و گفت این جشنواره باید به میزبانی شهرهای ساحلی برگزار شود.

وی با اشاره با مشکلات فراروی هنرمندان تصحیح کرد: مسکن هنرمندان از جمله طرح‌های فراروی است.

به گزارش مهر، تفاهمنامه ۱۰ ماده‌ای با هدف حمایت از تولید فیلم بین استانداری مازندران و سازمان سینمایی کشور امضا شد. این تفاهمنامه سینمایی در ۱۰ ماده با هدف حمایت از تولید فیلم، فیلم کوتاه و کمک به انجمن‌ها و تجهیز دفتر سینمایی استان انجام شد و در نهایت تفاهم نامه همکاری استانداری مازندران با سازمان سینمایی کشور توسط استاندار مازندران و رئیس سازمان سینمایی کشور به امضا رسید.

گفتنی است این تفاهم‌نامه به منظور توسعه زیرساخت‌های سینمایی فی مابین رئیس سازمان سینمایی کشور و استاندار مازندران منعقد و طرفین متعهد به انجام تعهدات خود شدند.

از برنامه‌های مهم رئیس سازمان سینمایی کشور در این سفر، نشست با هنرمندان و فعالان سینمایی مازندران، نشست با مدیر کل، معاون، رئیس گروه و همکاران سینمایی، بازدید از انجمن سینمای جوانان، دیدار با اهالی انجمن و بازدید از تالار مرکزی، سینما آزادی و هنر و تجربه بابل از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه معاون وزیر به استان مازندران است.

ادای احترام به شهدا، دیدار با استاندار، بازدید از انجمن سینمای جوانان، دیدار با اهالی انجمن، بازدید از تالار مرکزی، سینما آزادی و هنر و تجربه بابل و دیدار با هنرمندان عرصه سینما در استان از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان سینمایی کشور به مازندران است.