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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

بم و جیرفت صاحب سینما می‌شوند

بم و جیرفت صاحب سینما می‌شوند

سینمای شهرهای بم و جیرفت پس از اتمام مرحله تجهیز توسط موسسه سینماشهر، هفته آینده با حضور مسوولان سازمان سینمایی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در راستای هدف‌گذاری سازمان سینمایی برای ارتقای ظرفیت‌های نمایش فیلم و توسعه زیرساخت سینمایی در شهرهای فاقد سینما با همکاری موسسه سینماشهر، سالن سینما «اطلس» بم و «فرهنگ» جیرفت افتتاح می‌شود.

سینما «اطلس» بم واقع در «اطلس‌مال» دارای سالنی نوساز با ظرفیت ۱۸۰ نفر اولین سینمای این شهر است که هفته آینده افتتاح خواهد شد.

همچنین سینما «فرهنگ» جیرفت تنها سینمای این شهر با ظرفیت ۲۲۰ نفر که پس از کرونا تعطیل شده بود، طی تفاهمنامه میان سازمان سینمایی و ادارات کل وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط موسسه سینماشهر به سیستم صوت و تصویر و پرده نمایش مجهز شد و در مجتمع فرهنگی و هنری شهید مداحی‌پور این شهر، مجددا راه‌اندازی شد.

هر دوی این سینماها در جنوب کرمان به سیستم سمفا (سامانه مدیریت فروش و اکران سینما) متصل هستند و پس از افتتاح به ناوگان سینمایی کشور اضافه خواهند شد.

کد مطلب 5984327
آروین موذن زاده

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