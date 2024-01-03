مادران شهدا الگوی همه نسل ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از مادران و همسران شهدا که در حسینیه اعظم آقا ابوالفضل العباس (ع) پارس آباد برگزار شد ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اینکه پیروی از ولایت مهمترین درس مکتب شهدا است، اظهار کرد: پیروی از ولایت مهمترین هدف شهدا بود و شهدا پرورش یافتگان مکتب امام حسین (ع) هستند.

وی با توجه به اینکه نسل جوان باید ادامه دهنده راه شهدا باشند، گفت: امروزه نسل نوجوان و جوانان باید با رشادت ها و جانفشانی های شهدا بیشتر آشنا شوند و شهدا را سرمشق و الگو و اسوه خود قرار دهند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با بیان اینکه تکریم مادران و همسران شهدا یک مسئولیت همگانی است، عنوان کرد: مادران شهدا بزرگ زنانی هستند که تربیت نسلی را بر عهده داشته‌اند که ملت ایران به آن نسل مدیون است.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا (س) تاکید کرد: حیا، عفت، جریان شناسی، امام شناسی، صبر و ساده زیستی از جمله ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا (س) بودند.