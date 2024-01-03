پخش مستند «معلم زندگی؛ باقر ساروخانی» از آنتن شبکه چهار سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین فیلم از مجموعه ۲۶ قسمتی «آینه عمر»، پرتره‌ای از باقر ساروخانی پدر جامعه شناسی ارتباطات ایران است که با عنوان «معلم زندگی؛ باقر ساروخانی» از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

حسن علیزاده فرد کارگردان این فیلم، درباره جایگاه و اهمیت باقر ساروخانی در سپهر علمی و فرهنگی ایران گفت: انگیزه و تعهد علمی، از نکات بارز باقر ساروخانی است و ایشان به معنای واقعی کلمه یک «معلم» است. معلمی که اخلاق و فضائل اخلاقی اولویت اصلی اوست و در همه جنبه‌های زندگی، تدریس و روابط اجتماعی و فرهنگی وی، تخلق به این اخلاق حسنه و حرفه‌ای قابل مشاهده است.

کارگردان مستند «معلم زندگی» اضافه کرد: پروفسور ساروخانی از بنیانگذاران و پیشکسوتان جامعه شناسی ارتباطات در ایران است که همواره آثار و مقالات مکتوب، سخنرانی‌ها و پژوهش‌های کاربردی وی مطمح نظر دانشجویان و ان برجسته این حوزه است.

وی در ادامه تأکید کرد: تألیفات ساروخانی از جمله کتاب‌هایی چون «جامعه شناسی ارتباطات، اصول و مبانی»، «مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده»، «رسانه ها در جهان امروز»، «خشونت و ارتباطات جمعی» و… بارها تجدید چاپ شده و بسیاری از مصنفات وی نیز امروز به عنوان منابع درسی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود.

کارگردان مستند «معلم زندگی» اظهار کرد: در فیلم «معلم زندگی» برای بررسی ابعاد مختلف شخصیت ساروخانی از حضور ان برجسته ای در علوم ارتباطات، جامعه شناسی و رسانه بهره گرفته ایم که هرکدام ازآن ها گوشه‌ای از خدمات علمی و فرهنگی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی ساروخانی را روایت کرده اند.

وی در پایان گفت: سید وحید عقیلی باسابقه رسانه و ارتباطات، محمود اسعدی دبیرهمایش چهره‌های ماندگار و علوم ارتباطات دانشگاه تهران و محمد مهدی لبیبی جامعه شناس برجسته کشور چهره‌های اند که در این فیلم از گفتارهای پژوهشی آنان بهره برده ایم.

براساس این گزارش «آینه عمر» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

عوامل این مستند ۴۰ دقیقه‌ای عبارتند از: تهیه کننده: صدرا صدوقی، کارگردان: حسن علیزاده فرد، مجری طرح: محراب محمدزاده، مشاور رسانه‌ای: سیده الهام کاظمی، تحقیق و پژوهش: محمد آسیابانی و سیامک صدیقی، تدوین: مینا سیفی، دستیار تدوین: کارن درآینده، صداگذاری و انتخاب موسیقی: عرفان حسن زاده، صدابرداران: مجید نجاتی، سینا الله وردی پور و علی کرامت منش، تصویربردار: حسن علیزاده فرد، دستیاران تصویر: مبینا سلمانی، محمد حسین سلطانی، میلاد محمدزاده، دستیار کارگردان: علی محمد صادق و مدیر تولید: علی هیهاوند.

مجموعه مستند «آینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ و تکرار آن جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان این شبکه تلویزیونی خواهد بود.