تکلیف دانشگاهها برای هزینه بودجه تجهیزات در نمایشگاه ایران ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی امروز در حاشیه یازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد و تست و آزمون در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ۱۰ سال برگزاری نمایشگاه آزمایشگاه های دانشگاه ها و پژوهشگاه نیاز به خرید تجهیزات آزمایشگاهی دارند، گفت: دستگاه ها و تجهیزات ایران ساخت دارای سطوح مختلفی هستند. یکسری از تجهیزات در سطح ۳ قرار دارند که دستگاه های عمومی تری هستند، خوشبختانه در آزمایشگاه های وابسته به وزارت علوم دستگاه هایی که سطوح فناور پایین تر و ارزان تر هستند، وجود دارد و این آزمایشگاه ها مجهز به این سیستم ها شده اند.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی سطح یک، جز دستگاه های بسیار پیشرفته ای هستند و ما در این زمینه اهتمام ویژه برای تامین آن ها داریم؛ خوشبختانه معاونت علمی در این زمینه حمایت های خوبی را در نظر گرفته و تا ۴۰ درصد سوبسید بر روی این تجهیزات ارائه می دهد.

صالحی با بیان این مطلب که اولویت ویژه ما خرید تجهیزات سطح یک آزمایشگاهی است، تصریح کرد: همچنان در دانشگاه ها به این نوع تجهیزات نیاز داریم و اهتمام ما بر خرید این نوع دستگاه ها است ولی از سوی دیگر این تجهیزات از قیمت های بالاتری برخوردار هستند.

وی درباره حمایت های وزارت علوم برای خرید این تجهیزات نیز گفت: پیرو درخواست وزارت علوم از صندوق توسعه ملی، بودجه تجهیزات ویژه ای با مساعدت مقام معظم رهبری به این وزارتخانه اختصاص داده شده است و کلیه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها موظف هستند بخشی از این بودجه اختصاص داده شده را به خرید تجهیزات از نمایشگاه ایران ساخت اختصاص دهند.