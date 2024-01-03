دستگیری پزشک قلابی در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان پزشک اقدام به مداوای بیماران مراجعه کننده و تجویز دارو برای آنها به صورت غیرقانونی می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت با اقدامات پلیسی محل طبابت نامبرده را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی در معیت کارشناس شبکه بهداشت متهم را که دارای مدرک کارشناسی معماری است، در منزلش دستگیر کردند.

قربانی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم تعدادی لوازم پزشکی کشف شد، گفت: پزشک قلابی پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.