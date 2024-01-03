برنامه «هفت» به شبکه نمایش بازگشت/ حضور دوباره بهروز افخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش سیما، محمدعلی غلامرضایی مدیر شبکه نمایش درباره برنامه «هفت» گفت: پخش سری جدید برنامه «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی در ۲ فاز آغاز خواهد شد. در فاز نخست، این برنامه پیش از برگزاری جشنواره فیلم فجر به صورت هفتگی جمعه‌ها ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش می رود.

وی ادامه داد: در ایام جشنواره نیز، برنامه «هفت» با ویژه برنامه‌ای که ترتیب داده است، هر شب از شبکه نمایش سیما و از محل برگزاری جشنواره به صورت زنده روی آنتن می رود و پس از آن نیز تا پایان سال به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت. در فاز دوم نیز، پخش این برنامه از بهار ۱۴۰۳، با دکور جدید و تغییراتی در فرم برنامه آغاز می شود.

مدیر شبکه نمایش درباره بخش‌های مختلف فصل جدید این برنامه نیز بیان کرد: برنامه «هفت» از سه بخش اصلی پرونده ویژه، میز نقد سینمای ایران و میز نقد سینمای جهان تشکیل می شود که هر بخش طراحی ویژه‌ای دارد.

وی درباره پرونده ویژه هفتگی در این برنامه اظهار کرد: در هر قسمت موضوعات سینمایی روز با حضور مهمانان و کارشناسان مربوط به آن مطرح و تلاش می شود که آسیب‌شناسی شود. در این بخش، موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری‌های سینمای ایران به صورت ویژه مطرح خواهد شد.

غلامرضایی ادامه داد: بخش میز نقد سینمای ایران نیز هر هفته به بررسی یکی از فیلم‌های در حال اکران اختصاص دارد. میز سینمای جهان یکی از بخش‌های ثابت برنامه خواهد بود که در کنار نقد فیلم‌ها و انیمیشن‌های مطرح، به صورت موضوعی به فیلم و فیلمساز می پردازد و باکس‌آفیس هفتگی با رویکردی جدید بررسی می شود.

مدیر شبکه نمایش درباره منتقدان و مجریان بخش‌های مختلف برنامه «هفت» نیز توضیح داد: آقایان امیر قادری و حمیدرضا قادری کارشناسان ثابت بخش میز نقد سینمای ایران هستند. همچنین آقایان جواد طوسی و رضا صدیق نیز به عنوان منتقد و کارشناس در میز سینمای جهان حضور دارند.