به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سری جدید برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی از امشب جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

در این برنامه، میز «پرونده ویژه» با حضور بهروز افخمی، محمدرضا نصراللهی استاد دانشگاه و مرتضی علیزاده کارگردان فیلم «بی‌بدن» به بررسی موضوع سینمای‌جنایی می‌پردازد.

همچنین میز «نقد سینمای ایران» با حضور امیر قادری و رضا صدیق به فیلم «بی‌بدن» و میز «نقد سینمای جهان» با حضور سید حمیدرضا قادری و آرش خوشخو به فیلم سینمایی «Dune ۲» خواهد پرداخت.

سری جدید برنامه «هفت» قرار بود از جمعه هفته گذشته روی آنتن شبکه نمایش برود که به دلیل مشکل فنی، پخش این برنامه سینمایی به این هفته موکول شد و از این پس جمعه شب‌ها از ساعت ۲۳ در شبکه نمایش مهمان بینندگان و مخاطبان خود خواهد بود.