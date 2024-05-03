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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۸

«هفت» از امشب راهی آنتن می‌شود/ بررسی موضوع جنایی

«هفت» از امشب راهی آنتن می‌شود/ بررسی موضوع جنایی

برنامه سینمایی «هفت» با اجرای بهروز افخمی از امشب، جمعه ۱۴ اردیبهشت‌ ماه راهی آنتن شبکه نمایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سری جدید برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی از امشب جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش ‌می‌رود.

در این برنامه، میز «پرونده ویژه» با حضور بهروز افخمی، محمدرضا نصراللهی استاد دانشگاه و مرتضی علیزاده کارگردان فیلم «بی‌بدن» به بررسی موضوع سینمای‌جنایی می‌پردازد.

همچنین میز «نقد سینمای ایران» با حضور امیر قادری و رضا صدیق به فیلم «بی‌بدن» و میز «نقد سینمای جهان» با حضور سید حمیدرضا قادری و آرش خوشخو به فیلم سینمایی «Dune ۲» خواهد پرداخت.

سری جدید برنامه «هفت» قرار بود از جمعه هفته گذشته روی آنتن شبکه نمایش برود که به دلیل مشکل فنی، پخش این برنامه سینمایی به این هفته موکول شد و از این پس جمعه شب‌ها از ساعت ۲۳ در شبکه نمایش مهمان بینندگان و مخاطبان خود خواهد بود.

کد مطلب 6095537
سید امیر شایان حقیقی

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    نظرات

    • AE ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      7 0
      پاسخ
      مگه کسی تلوزیون میبینه

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