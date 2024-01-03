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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

سکه امامی به ۳۰ میلیون تومان رسید

سکه امامی به ۳۰ میلیون تومان رسید

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، در بازار تهران، با ۱۵۱ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۳۰ میلیون و ۴۷ هزار تومان فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، در بازار تهران، با ۱۵۱ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۳۰ میلیون و ۴۷ هزار تومان فروخته شد.

هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم هم ۲۶ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، ۱۰ هزار تومان افزایش داشته است.

نیم سکه ۱۶ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به فروش رسید.

حباب سکه امامی ۵ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان شد.

اونس طلا هم در بازارهای جهانی به ۲۰۶۰ دلار رسید.

کد مطلب 5984332
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      ای بابا دوباره گرون شد؟

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