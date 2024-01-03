به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه پزشکی انگلیس از امروز (چهارشنبه) اعتصاب ۶ روزه خود را در مناقشه حقوقی با دولت این کشور، آغاز کرد؛ مسألهای که در پیک شیوع بیماریهای ویروسی در فصل زمستان، سلامت بیماران را در معرض خطر قرار خواهد داد.
پزشکان انگلیسی نیز همچون سایر بخشهای اصلی این کشور در طول یک سال گذشته، مجموعهای اعتصابات را بهراه انداخته و خواستار افزایش دستمرد شدند.
اتحادیه پزشکان انگلیس در بیانیهای از دولت این کشور خواست تا برای پایان بخشیدن به اعتصابات، پیشنهادی «قابل اتکا» ارائه دهد. این اعتصابات قطعاً خطر افزایش فشار بر بخش درمان را تشدید خواهد کرد آن هم در فصلی که بیش از ۷.۷ میلیون نفر در صف پذیرش بیمارستانها و مرکز درمانی هستند.
این اتحادیه نوشته است: روحیه کارکنان بخش درمان در پایینترین سطح قرار دارد. بسیاری این سوال را از خود میپرسند که آیا شغلی که انتخاب کردهاند همچنان ارزش ادامه دادن را دارد! دولت این فرصت را دارد تا به پزشکان ثابت کند که آنها هنوز هم در این کشور آینده شغلی دارند.
خدمات بهداشت ملی انگلیس که از زمان بنیانگذاری در سال ۱۹۴۸، همواره خدمات رایگان ارائه میدهد، از ابتدای اعتصابات در سال ۲۰۲۳، در مجموع ۱.۲ میلیون مورد نوبت پذیرش را لغو کرده است.
دولت انگلیس که در ماههای اخیر با توافق دستمزدی جدید برای سایر کارکنان بخش درمان شامل پرستاران و پزشکان ارشد موافقت کرده است، با افزایش دستمزد مخالف بوده و میگوید که این اقدام تورم را تشدید میکند.
اتحادیه پزشکان انگلیس پس از دریافت پیشنهاد افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی دستمزد، مذاکرات با دولت را متوقف کرد و از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ دست به اعتصاب زده است. این اتحادیه بهدنبال از افزایش ۳۵ درصدی دستمزد است.
کارورزان رشته پزشکی که از امروز به این اعتصابات پیوستهاند، پزشکان دارای صلاحیت با تجربه چندین ساله هستند که تحت هدایت پزشکان ارشد کار میکنند و بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی این کشور را در برمیگیرند.
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