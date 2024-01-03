سلیم غفوری قائم‌مقام معاون سیمای رسانه ملی در حاشیه نمایشگاه «رصتا» درباره برگزاری دومین دوره نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و اهداف آن به خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه «رصتا» رسانه‌هایی که از بستر فضای مجازی برای انتشار محتوا استفاده می‌کنند حضور دارند؛ از جمله‌های رسانه‌های برخط یعنی IPTV و وی‌اودی‌ها، برخی اپلیکیشن‌ها، پایگاه‌ها و خبرگزاری‌ها حضور دارند. قطعا نمایشگاه امسال از اولین دوره آن بهتر است و به مرور «رصتا» به بلوغ خود می‌رسد. نمایشگاه محلی برای عرضه فعالیت و توانمندی‌ها و گسترش بازار خود به مخاطبان است.

غفوری درباره صادرات آثار نمایش خانگی و ارزآوری برای کشور گفت: البته عرصه بین‌المللی سازوکار خود را می‌طلبد. الان خیلی از کارهای تولید شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی نیست. از طرفی، شرکت‌ها و موسساتی که وظیفه اصلی‌شان بازاریابی بین‌المللی است، باید پلتفرم‌ها و شبکه‌های بین‌المللی را بشناسند، بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و اثر را ارائه دهند.

قائم‌مقام معاون سیمای رسانه ملی افزود: طبعا باید برای حضور در بازار بین‌الملل یکسری شاخص‌ها در تولید رعایت شود. اگر ما می‌خواهیم یک سریال یا یک فیلم در بازار بین‌الملل و خارج از مرزهای ما حضور داشته باشد، باید بدانیم براساس پیش فرض‌های خودمان اثر نسازیم. از آنجایی که مخاطب بین‌المللی با پیش فرض‌های ذهنی ما یا تاریخمان آشنا نیست، متوجه قصه نخواهد شد. این عوامل از مرحله طراحی و تولید گرفته تا عرضه باید درنظر گرفته شود.

به گفته وی، اگر ما بتوانیم آثاری تولید کنیم، که در بازار بین‌المللی حضور داشته باشد، هم فرهنگ‌مان را معرفی کردیم و هم در چرخه اقتصادی کمک‌کننده است.

غفوری در پاسخ به این پرسش که ساترا نمی‌تواند به مقوله واسطه‌گری برای بازارهای بین‌المللی ورود کند؟ توضیح داد: ساترا نهاد تنظیم‌گر است و قرار نیست بازاریابی کند. این نهاد می‌تواند تنظیم‌گری و تسهیل‌گری کند، تا سریال‌های ما مثلاً در کشورهای اسلامی مانند پاکستان، اندونزی، ترکیه حتی برخی کشورهای اروپایی و غربی عرضه شود. آن شرکت واسط نمی‌تواند ذیل ساترا باشد. ساترا می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده آن شرکت باشد.