به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، محمد حسامپور معاون پایش و نظارت ساترا با حضور در گفتوگوی زنده برنامه «چرخ» شبکه چهار سیما، نمایشگاه «رصتا» را فرصتی برای گسترش همکاری درونبخشی، بینابخشی و فرابخشی رسانههای صوتو تصویر فراگیر دانست و آن را در راستای رویکرد حمایتی صدا و سیما و ساترا از این زیستبوم عنوان کرد.
وی بیان کرد: امروز بیش از ۴۰۰ رسانه صوت و تصویر فراگیر مجوز فعالیت دارند. این رسانهها دارای تنوع و تکثر در موضوع، ساختار و مخاطب هدف هستند و این تنوع زیستبوم رسانهای در پهنای جغرافیایی ایران نیز توسعه یافته است و این گردهمایی رسانههای صوت و تصویر فراگیر از سراسر ایران، فرصتی برای همکاری و همافزایی و تعامل درون بخشی بین این رسانهها فراهم میکند. البته در ایام برگزاری این نمایشگاه برخی خدمات و محتواهای جدید این رسانهها نیز رونمایی میشود. نهاد تنظیمگر در تعامل با حاکمیت، مردم و صنعت، صیانت از منافع عمومی جامعه را به عهده دارد و همکاری بینابخشی و فرابخشی که در بستر این نمایشگاه زمینههای آن فراهم میشود کمک زیادی به توسعه این صنعت نوپا میکند.
معاون پایش و نظارت ساترا گفت: حضور برخی شرکتهای ارایهدهنده خدمات زیرساختی همچون فضای ابری، خدمات اینترنتی را زمینهساز همکاری بینابخشی در راستای توسعه پایدار زیستبوم رسانههای صوتو تصویر فراگیر نامید. البته حضور کانون تهیهکنندگان رسانههای دیداری و رونمایی از خدمات جدیدشان همچون سامانه ثبت طرح و ایده برای حمایت از مالکیت فکری برنامههای تولیدی رسانههای صوت و تصویر فراگیر، زمینهای دیگر برای این همکاری تخصصی بینبخشی است.
حسامپور ادامه داد: زیستبوم رسانههای صوت و تصویر فراگیر بازیگران متنوعی دارد و از منظر تولید و توزیع محتوا میتوان به بومیهای دیجیتال، بومیهای تلویزیون و بومیهای محتوا تقسیم کرد و این نمایشگاه فرصت این همکاری و تعامل بینابخشی در این حوزهها را نیز تقویت میکند. درباره عامل فرابخشی هم باید توضیح داد حضور مسئولان، سیاستگذاران و نمایندگان مجلس فرصتی برای تعامل با فعالان صنعت و نهاد تنظیمگر است و از منظر دیگری حضور اقشار مردم در نمایشگاه و ارتباط مستقیم با هنرمندان و مدیران رسانههای صوت و تصویر فراگیر را از فواید این نمایشگاه محسوب میشوند.
معاون پایش و نظارت در بخش دوم صحبتهایش با اشاره به عملکرد معاونت پایش و نظارت ساترا، مأموریت اصلی این معاونت را راهبری محتوا در رسانههای صوت و تصویر فراگیر دانست و با اشاره به تشکیل منظم و هفتگی شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار ساترا تاکید کرد: حمایت و تقویت جریان محتوای بومی و ایرانی متناسب با هنجارهای فرهنگی جامعه مأموریت این شوراها لست.
حسام پور صیانت و تقویت محتوای بومی در مقابل محتوای خارجی را منبعث از اصل مجاورت فرهنگی عنوان کرد و در پایان گفت: گردش محتوای بومی در پنجرههای متنوع توزیع دنیای دیجیتال از رسانههای حق اشتراکی تا تلویزیون را منجر به تقویت اقتصاد رسانههای صوت و تصویر فراگیر خواهد شد.
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