به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با محکومیت شدید اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی به جنوب بیروت و شهادت «صالح العاروری» و دو تن از فرماندهان گردانهای قسام، ترور و جنایت را نسخه ناکام رژیم جعلی برای جبران شکست غیر قابل ترمیم طوفان الاقصی و فرار از باتلاق غزه دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله پهپادی به جنوب بیروت که با نقض حاکمیت سرزمینی لبنان منجر به شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و دو تن از فرماندهان گردانهای قسام و چند تن دیگر گردید، نشان داد تداوم دیوانگی و وحشیگری و شهوت جنگافروزی راهبرد شیطانی صهیونیستها تحت حمایت دولت تروریست ایالات متحده آمریکاست.
این بیانیه میافزاید: بی تردید شکست طوفانالاقصی با ترور و جنایت ترمیم نخواهد شد و رژیم به زانو درآمده صهیونیستی با ارتکاب اینگونه اقدامات هرگز قادر نخواهد بود محاسبات مقاومت را دچار خطای راهبردی سازد.
این بیانیه خاطرنشان کرده است: صبر راهبردی مقاومت و حزبالله تحت تأثیر آمال و آرزوهای شوم رژیم صهیونیستی و حامیان آن، از مدار عقلانیت و منطق و نگاه به الزامات غلبه بر اشغالگران قدس و غاصبان فلسطین دور نخواهد شد و این ترور و شهادت خون تازهای در رگهای مقاومت که عرصه را بر رژیم جعلی و کودککش تنگ کرده است، تزریق و رزمندگان فلسطینی در جای جای این سرزمین به ویژه کرانه باختری را با عزمی جدیتر وارد میدان جهاد با اشغالگران میسازد.
این بیانیه در پایان با محکومیت شدید جنایت تروریستی صهیونیستها در پایتخت لبنان، تلاقی شهادت فرماندهان سرافراز حماس با چهارمین سالگرد شهادت شهید قدس سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را رمزآلود و معنادار توصیف و تأکید کرده است: ماشین جنگی به گل نشسته رژیم متجاوز صهیونیستی در غزه جز تسلیم برابر اراده رزمندگان نستوه فلسطین و مجاهدان حماس راه نجات دیگری ندارد و پیروز میدان نبرد بیتردید مقاومت و ایستادگی شکوهمند و مقتدرانه مردم مظلوم و مقتدر غزه و حماس قهرمان است.
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