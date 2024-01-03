به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در بوشهر با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در حمله به غزه اظهار کرد: در این ۹۰ روز رژیم صهیونیستی هر چه تلاش کرد با شکست‌ها مواجه شد، طوفان الاقصی یک ویرانی درون سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده است، جبهه حماس همه ساختارهای اطلاعاتی، امنیتی، دفاعی و نظامی را به هم ریخت، اگر آمریکایی‌ها به داد اسرائیلی‌ها نمی‌رسیدند کار آنها تمام شده بود.

وی از افزایش آگاهی مردم جهان نسبت به جنایات اسرائیل غاصب و رژیم صهیونیستی را از دستاوردهای عملیات طوفان‌الاقصی دانست و تصریح کرد: چند صد هزار نفر در کشورهای مختلف جهان در حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این ایستادگی، مقاومت و مظلومیت مردم غزه اعم از زن، مردم، جوان، خردسال در برابر جنایات اسرائیل غاصب و مشاهده این صحنه‌ها انسان‌ها متحیر می‌شود، این عملیات نبود شاید با ده‌ها سال فعالیت رسانه‌ای و جهاد تبیین نمی‌توانستیم به مردم جهان تفهیم کنیم که سردمداران غرب به شما دروغ می‌گویند.

سردار جوانی با بیان اینکه اسرائیل به مرگش نزدیک می‌شود افزود: امروز جنایات رژیم صهیونیستی و ایستادگی و مظلومیت ملت فلسطین و غزه برای مردم جهان آشکار شده و فعالیت تمام رزمندگان جبهه مقاومت به‌گونه‌ای است که نوید پیروزی می‌دهد.

وی غزه محل جنگ حق و باطل دانست و بیان کرد: پیروزی نهایی ملت مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت هر روز نزدیک‌تر و نابودی رژیم صهیونیستی بر همگان آشکارا می‌شود.

جوانی با بیان اینکه سردار جبهه مقاومت امروز در ایران، منطقه، جهان اسلام و همه دنیا به‌عنوان قهرمان مبارزه با تروریست و ظالم شناخته می‌شود، اظهار داشت: افراد دارای انصاف و واقع‌بین، آزادی‌خواه و عدالت‌خواه متوجه خدمات شهید سردار حاج قاسم سلیمانی هستند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی خدمات بزرگ و مهمی به ملت ایران، منطقه و جهان اسلام و همه دنیا ارائه کرد، گفت: شهید سلیمانی تنها با دشمنان ملت ایران، انقلاب اسلامی و مسلمانان مبارزه نکرد، بلکه این قهرمان بین‌المللی با کسانی مبارزه کرد که در واقع دشمن بشریت هستند و به‌خاطر مطامع و منافع خودشان حاضرند در سرزمین‌های خودشان هم جنایت کنند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: شهید سلیمانی با مجاهدت خودش در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی ماندگار و به‌عنوان قهرمان بزرگ امت ایران، اسلام و منطقه معرفی شد. شهید سلیمانی باید به‌گونه‌ای شناخته و به ویژه برای نسل‌های آینده از جمله جوانان شناسانده شود و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید فعالیت‌ها و خدمات این شهید به‌عنوان یک مکتب معرفی شود و در چله دوم که مخاطب جوانان هستند یکی از الگوها شهید سلیمانی است.

جوانی ادامه داد: شهید قاسم سلیمانی اگر به این نقطه رسید بدون اینکه فهم آن سخت و دشوار باشد که رهبر معظم انقلاب بیان کردند رمز و راز موفقیت این شهید اخلاص او بود چراکه اوج اخلاص خدایی عمل کردن است و دل و زبان یکی می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از راه‌های اخلاص شهید سلیمانی را تبعیت از حضرت فاطمه زهرا (س) دانست و بیان کرد: اکنون چه زیبا سالروز شهادت شهید سلیمانی با ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) تقارن یافته است. کسانی‌که از نزدیک با سیره شهید سلیمانی آشنایی دارند وی دلداده حضرت زهرا (س) بود و منظومه فکری این شهید حضرت زهرا (س) جایگاه ویژه‌ای داشت.

وی با تشریح نقشه دشمنان برای ایجاد ناامنی، آشوب در منطقه با ایجاد گروه‌های تکفیری از جمله داعش خاطرنشان کرد: داعش که از کشورهای مختلف پرورش داده شد و به منطقه انتقال داده شد با امکانات و تجهیزات غربی‌ها حمایت و پشتیبانی می‌شدند. اگر بدانیم این مرد بزرگ شهید سلیمانی با داعش و نقشه آمریکا و اسرائیل چه کرد باید در نقشه دشمنان اندکی اندیشه شود.

سردار جوانی با بیان اینکه داعش در پی ایجاد حمام‌های خون بر اساس نقشه آمریکا بود گفت: نابودی انقلاب اسلامی و تأمین امنیت اسرائیل از اهداف مهم آمریکا در ایجاد داعش بود اینجا است که می‌فهمیم شهید سلیمانی چه گام‌های بلندی برداشته است. اسرائیل در باتلاق و مرداب در غزه گرفتار شده است. اسرائیل غاصب در این باتلاق و مرداب هر چه تلاش می‌کند بیشتر فرو می‌رود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه چرا اسرائیل به هر جنایتی در غزه دست می‌زند شاید بتواند بخشی از شکست‌ها را جبران کند اضافه کرد: و در این راستا چرا غرب یکپارچه از اسرائیل حمایت می‌کند، با توجه به این نکات می‌توان فهمید که چرا امام راحل فرمودند اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، اگر این موارد فهمیده شد آنگاه ارزش کارهای شهید سلیمانی که مقام معظم رهبری فرمودند کار بزرگ سردار سلیمانی احیا مقاومت در منطقه است. امروز غرب با تمام توان با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و بهره‌مند کردن صهیونیست‌ها از همه امکانات و تجهیزات خود، در مقابله با جبهه مقاومت عاجز و ناتوان مانده است.

وی با اشاره به طوفان الاقصی و داشتن نوع نگاه به این جریان خاطرنشان کرد: با نگاه انسانی، دینی، اعتقادی، ملی، به منافع و امنیت ملی از هر جهت مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد رژیم صهیونیستی در سال ۴۸ میلادی مبتنی بر یک تفکر و اندیشه دانست و تصریح کرد: با نگاه به همین اندیشه است که مقام معظم رهبری فرمودند باید این غده سرطانی در منطقه ریشه‌کن شود.

سردار جوانی با اشاره به تأمین منافع غرب از سوی اسرائیل ادامه داد: نبرد در غزه نه تنها جنگ اسرائیل با مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه است بلکه نجات تمدن غرب و جلوگیری از قد علم کردن جهان اسلام است.

وی نقش اسرائیل را جلوگیری از اعتلای جهان اسلام و اختلاف و تفرقه میان مسلمانان دانست و ادامه داد: اگر بخواهیم زمینه‌سازی در تمدن اسلامی محقق کنیم باید اسرائیل از سر راه برداشته شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اسرائیل برای جلوگیری از پیشرفت جهان اسلام و مسلمانان ایجاد شده است گفت: در این راستا اگر مسلمانان و ملت‌های منطقه بخواهند پیشرفت و همگرا، اعتلا و تمدن‌سازی اسلامی محقق شود هیچ راهی جز از بین بردن اسرائیل ندارند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رمز ماندگاری جمهوری اسلامی را پیوند امت با امام و رابطه مردم با ولی فقیه دانست و بیان کرد: دشمن متوجه این مهم شده و همواره درصدد است این پیوند و رابطه بشکند و قطع کند و این مهم در جنگ شناختی در میدان تجربه کردیم و ایجاد یاس و ناامیدی، بی اعتمادی از اهداف دشمنان است و راهکار مقابله با این، جهاد تبیین در کنار جهاد خدمت است.