تشکل های مردم نهاد تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله آسوده ظهر چهارشنبه در نکوداشت تجلیل از مؤسسات خیریه و تشکلهای مردمی در استان مرکزی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری مردم پایه است که هم زبانی و وحدت میان مردم و دولت پیشرفت و آبادانی کشور را در عرصههای مختلف رقم میزند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: به دستگاههای مختلفی در راستای ساماندهی و ارائه خدمت و احسان با مردم مجوز داده میشود از این رو در راستای هدفمند شدن این مهم تشکیل نهادهای مردمی امری ضروری است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در کنار فعالیت کارآفرینان، در عرصه تولید، حاکمیت نیز باید به محرومان رسیدگی کنند.
وی افزود: میطلبد دولت و نظام از ظرفیتهای مختلف برای تقویت تشکلهای مردم نهاد استفاده کند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: کارآفرینان با اشتغال زایی و خیران با گذشت از مال خود کشور را از فقر نجات میدهند و باید در برابر آنها تعظیم کرد همچنین ضروری است شرایط ازدواج آسان برای فرزندان بی بضاعت فراهم شود.
آسوده افزود: تأمین مسکن و سرپناه از شاخصههای مهم در توانمندسازی محرومان و نیازمندان است که باید مورد توجه ویژه باشد.
آسوده بیان کرد: با توجه به پتانسیلهای صنعتی استان مرکزی نباید یک دانش آموز به دلیل فرق مالی از تحصیل محروم شود اگر چه مردم هم باید پای کار باشند اما مسؤولین استان باید جوابگو باشند.
وی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری حضور فعالانه در انتخابات موجب تغییر و تحول میشود و این مهم باید در در رأس امور قرار بگیرد که شاهد ثبت برگ زرینی در کارنامه درخشان انقلاب اسلامی باشیم.
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