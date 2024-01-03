«مادرانه»در آستانه روز مادر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست گروه هم آوایی بین‌المللی معراج در تازه‌ترین فعالیت خود در عرصه موسیقی آیینی نماهنگ «مادرانه» را منتشر کرد.

شعر این اثر بر عهده مجید تال، ملودی و تنظیم آن را سیدمهدی احمدی و میکس و مسترینگ آن را محمد فرخی انجام داده است.

کارگردانی این نماهنگ بر عهده سیدمحمدجعفر حسینی نیا و تدوین آن هم برعهده احمد درتراش بوده است.

فضای تدارک جشن خانگی میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) با همراهی مادر و فرزند در برپایی مراسم هرچه بهتر عید میلاد از نکات حایز اهمیت این پروژه است.

این اثر پیشکش به ساحت قدسی مادر عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و همه مادران ایران زمین است.