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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

با صدای سیدمحمد موجانی؛

«مادرانه»در آستانه روز مادر رونمایی شد

«مادرانه»در آستانه روز مادر رونمایی شد

نماهنگ «مادرانه» با صدای سیدمحمد موجانی در آستانه روز مادر و میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست گروه هم آوایی بین‌المللی معراج در تازه‌ترین فعالیت خود در عرصه موسیقی آیینی نماهنگ «مادرانه» را منتشر کرد.

شعر این اثر بر عهده مجید تال، ملودی و تنظیم آن را سیدمهدی احمدی و میکس و مسترینگ آن را محمد فرخی انجام داده است.

کارگردانی این نماهنگ بر عهده سیدمحمدجعفر حسینی نیا و تدوین آن هم برعهده احمد درتراش بوده است.

«مادرانه»در آستانه روز مادر رونمایی شد

فضای تدارک جشن خانگی میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) با همراهی مادر و فرزند در برپایی مراسم هرچه بهتر عید میلاد از نکات حایز اهمیت این پروژه است.

این اثر پیشکش به ساحت قدسی مادر عالم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و همه مادران ایران زمین است.

کد مطلب 5984400
علیرضا سعیدی

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