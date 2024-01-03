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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

مدیرکل مدیریت بحران استاند اری اصفهان خبر داد؛

آتش‌سوزی در کارخانه نساجی در حال ساخت نجف‌آباد

آتش‌سوزی در کارخانه نساجی در حال ساخت نجف‌آباد

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: آتش سوزی در کارخانه نساجی نجف آباد خسارت جانی نداشت.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع حریق ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز در کارخانه ریسندگی و بافندگی واقع در شهرک صنعتی دهق در شهرستان نجف‌آباد به مراکز امدادی گزارش شده است.

وی ادامه داد: ۵ تیم آتش نشانی از شهرک‌های صنعتی دهق، علویجه، شهرک بزرگ و شهرداری دهق و علویجه برای اطفای این آتش سوزی اعزام شدند.

آتش‌سوزی در کارخانه نساجی در حال ساخت در نجف‌آباد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این آتش‌سوزی پس از ۹۰ دقیقه تلاش حریق اطفا و ایمن سازی محل انجام شد، افزود: این واحد در حال راه اندازی بود که در اثر این حادثه خساراتی به ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختان ۳ طبقه کارخانه وارد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در بر نداشت، ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است و پس از ارزیابی اکیپ فنی آتش نشانی و شرکت شهرک‌ها علت وقوع اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی در کارخانه نساجی در حال ساخت در نجف‌آباد

شیشه فروش با بیان اینکه با توجه به تعدد وقوع حوادث و حریق در شهرک‌های صنعتی تاکید می‌شود تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به نصب سیستم‌های اعلان و اطفای حریق و رعایت تمامی اصول ایمنی در مراحل تولید انبار، حمل و نقل بار و عرضه محصولات اقدام کنند، اضافه کرد: همه واحدهای صنعتی و صنفی باید در برابر حوادث بیمه باشند.

کد مطلب 5984449

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