منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع حریق ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه امروز در کارخانه ریسندگی و بافندگی واقع در شهرک صنعتی دهق در شهرستان نجف‌آباد به مراکز امدادی گزارش شده است.

وی ادامه داد: ۵ تیم آتش نشانی از شهرک‌های صنعتی دهق، علویجه، شهرک بزرگ و شهرداری دهق و علویجه برای اطفای این آتش سوزی اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این آتش‌سوزی پس از ۹۰ دقیقه تلاش حریق اطفا و ایمن سازی محل انجام شد، افزود: این واحد در حال راه اندازی بود که در اثر این حادثه خساراتی به ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختان ۳ طبقه کارخانه وارد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در بر نداشت، ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است و پس از ارزیابی اکیپ فنی آتش نشانی و شرکت شهرک‌ها علت وقوع اعلام خواهد شد.

شیشه فروش با بیان اینکه با توجه به تعدد وقوع حوادث و حریق در شهرک‌های صنعتی تاکید می‌شود تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی نسبت به نصب سیستم‌های اعلان و اطفای حریق و رعایت تمامی اصول ایمنی در مراحل تولید انبار، حمل و نقل بار و عرضه محصولات اقدام کنند، اضافه کرد: همه واحدهای صنعتی و صنفی باید در برابر حوادث بیمه باشند.