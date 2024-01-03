۵۹ کیلوگرم تریاک در شهرضا کشف شد

سرهنگ صادق کاظمزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی این فرماندهی در حین کنترل تردد خودروها در این محور مواصلاتی، به یک دستگاه خودرو سواری رانا با ۲ سرنشین مشکوک شده و برای بررسی دقیق‌تر به راننده دستور ایست می‌دهند.

وی گفت: پس از متوقف شدن خودرو و ضمن هماهنگی مأموران انتظامی حاضر در صحنه با مرجع قضائی و در بررسی دقیق از خودرو متوقف شده مقدار ۵۹ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این عملیات خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل متهمان برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل داده شدند.