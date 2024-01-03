۹ مجوز سرمایه گذاری خارجی در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی مازندران با اشاره به اینکه تمرکز جهان برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد متمرکز شده است، افزود: باید در زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مشوق‌هایی ایجاد کرد.

وی بر لزوم تسریع فرایندهای اجرایی در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: مناطق آزاد پیشرفته و قدیمی به عنوان کفیل مازندران درنظر گرفته شود تا ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه شروع شود.

وی با بیان اینکه امسال ۹ مجوز جذب سرمایه گذار خارجی به میزان ۱۶۵ میلیون دلار صادر شده است، افزود: بیشترین متقاضیان از امارات و ترکیه بوده است.