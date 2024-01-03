جمعی از طلاب حوزه علمیه قم به لباس روحانیت ملبس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین عمامه گذاری تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) در دفتر مراجع عظام تقلید برگزار شد و جمعی از روحانیون و طلاب جوان به دست مراجع تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

این مراسم در دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله حسین نوری همدانی برگزار شد و خطبا و مداحان اهل بیت (ع) نیز در خصوص شخصیت حضرت فاطمه (س) سخنرانی و مداحی کردند.

مراسم عمامه گذاری تعدادی از طلاب نیز توسط آیت الله سبحانی از مراجع عظام تقلید پس از برگزاری درس ایشان در مسجد اعظم قم برگزار شد.

در این مراسم معنوی، طلاب با خانواده‌های خود حضور یافتند و این روز برایشان در دوران تحصیل علوم حوزوی یادگار خواهند ماند.

طلبه‌های جوان پس از گذراندن دورس مقدماتی حوزه علمیه قم می‌توانند به لباس روحانیت ملبس شوند.