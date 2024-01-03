به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» و شهدای راه قدس بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی هنوز مانند آتش فشانی جوشان در قلب‌های تمام مستضعفین شعله‌ور است. شهادت یاران یکی پس از دیگری سبب مضاعف شدن اندوه و البته خشم انقلابی ما شده است. سید «رضی موسوی» و «صالح العاروری» معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این مسیر به فرمانده خویش و دیگر یاران شهیدشان پیوستند.

اما امروز در حالی چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی می‌داریم که بیش از هر زمان دیگر به آرمان آن شهید بزرگوار که همانا پایان عمر نکبت بار رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک شده‌ایم.

حلقه محاصره اسرائیل تنگ‌تر از همیشه گشته است، به برکت خون‌هایی از سراسر امت اسلام امروز اتحاد ملت‌های مسلمان برای آزادی قدس شریف محکم‌تر از قبل گشته و با تلاش‌های فرزندان خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز جبهه مقاومت که روزی آرزوی دستیابی به سلاح‌های فردی ساده را داشت امروز به سلاح‌های دوربرد و استراتژیک مسلح شده است به گونه‌ای که از تنگه باب المندب تا مدیترانه دیگر امنیتی برای هر آنچه به اسرائیل مرتبط است وجود ندارد. ایده جبهه جهانی مستضعفین درحال رخ نمایی است و هسته‌های مقاومت در جهان در حال تبدیل شدن به قدرت‌هایی ملی و فرا ملی هستند.

بیداری بزرگ در عمق و جان ملت فلسطین شکل گرفته است. بیداری که دیگر نه تنها به دنبال سازش نیست بلکه مقتدر دست بر سلاح گذاشته و برای عزت و کرامت خود بر دشمن لعین خود یورش می‌برد. این بیداری بزرگ و تقدیم هزاران شهید، تضمین پیروزی و نصرتی الهی خواهد بود.

چه کسی انکار خواهد کرد که این امواج خروشان پس از نفس حیات بخش روح ا… خمینی و راهبری خامنه ای حکیم مدیون مجاهدت‌ها، ایثارها و خون پاک آن سردار مظلوم و یارانش است.

برادران و خواهران عزیز ما در ایران اسلامی مسوولیم. مسؤولیتی عظیم برگردن همه ماست. امتداد راهی که با انقلاب اسلامی ملت ایران آغاز شده با بصیرت و مجاهدت همین ملت نیز تکمیل می‌گردد.

ما موظفیم جمهوری اسلامی ایران را بر رفیع‌ترین قله‌های عزت، کرامت و سربلندی برسانیم. ام القرای جهان اسلام باید در عمل نماد عدالت استقلال و آزادی در جهان باشد. راه رسیدن به این مهم نیز صراحتاً در وصیت نامه سردار دل‌ها آشکار است. التزام عملی و قلبی به ولایت مطلقه فقیه و بیداری آگاهی و صحنه بودن ملت انقلابی ایران تنها راهکار تحقق این هدف متعالی است.

بیداری ملت یعنی حضور در صحنه‌هایی که مقدرات کشور اسلامی تعیین می‌گردد. بیداری ملت از یک طرف یعنی شناخت عناصر غرب گرایی که به اسلامیت نظام اعتقادی ندارد و نه در عمل جمهوری آن را به رسمت می‌شناسند. ما هرگز شورش اقلیت اشرافیت گرا را برای مردم در فتنه ۸۸ فراموش نخواهیم کرد.

ما وادادگی‌های این جریان در مذاکرات برجامی و از کار افتادن قلب راکتور خود را فراموش نخواهیم کرد. ما شکل دهی نظام اقتصادی کشور بر اساس تجویزهای نئو لیپرال را که سبب خرد شدن مردم مستضعف در برابر فشار اقتصادی برنامه چرخش‌های توسعه را فراموش نخواهیم کرد. بیداری ملت از طرف دیگر یعنی شناخت اسلام ناب محمدی که خمینی کبیر احیاگر آن است. یعنی اعتقاد به مسیری که خامنه ای عزیز ما را به آن راهبری می‌نماید.

وظیفه ماست تا ارزش‌هایی چون ولایت مداری، استقلال طلبی، حمایت از مستضعفین، خدمت به مردم و مبارزه با استکبار بر سر دست بگیریم و با مطالبه گری منصفانه سبب تحقق آنها گردیم.

وظیفه ماست کسانی را برای امور مقدرات کشور مسلط سازیم که آمال شأن اعتلای اسلام و خدمت صادقانه بر مردم باشد. اگر بر اصول راستین خود پافشاری نمائیم، وحدت کلمه حاصل می‌شود و قطعاً نصرت الهی در پی آن خواهد آمد.

این تکلیف ما در برابر ایثارهای حاج قاسم است و آنچه او از فرزندان ایران اسلامی انتظار دارد.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها و شهدای راه قدس در انتها به مسؤولین کشور یادآور می‌شویم فقط انتقام سخت حقیقی که همانا اخراج آمریکا از منطقه است، می‌بایست با نهایت جدیت دنبال گردد و در این مسیر نباید فریب بازی‌های این مقطع را خورد. در عین حال به تجاوزات، ترورها و دست اندازهای می‌بایست جواب‌هایی بازدارنده و سخت داد که البته اعتقادها در جبهه پایداری برآن است که دلیرمردانه جبهه مقاومت از نیروی قدس سپاه تا سایر مبارزین و مجاهدان بدون هیچ ترس و واهمه قطعاً در مسیر تحقق آن اقدام خواهند نمود.

امروز همه ما سرباز مطیع بزرگ‌ترین فقیه دوران و چشم انتظار ظهور حضرت حجت خدا خواهیم بود.

إِنَّهُمۡ یَرَوۡنَهُۥ بَعِیدٗا وَنَرَیهُ قَرِیبٗا

جبهه پایداری انقلاب اسلامی