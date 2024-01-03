  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

کولیوند:

با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید

با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید

رییس جمعیت هلال احمر با تماس تلفنی به مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت:با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پی وقوع حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان در تماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان ضمن پیگیری آخرین وضعیت سلامت زائران گلزار شهدای کرمان و وضعیت حادثه‌دیدگان در محل انفجار، به مدیرعامل این جمعیت دستور داد تا با حداکثر توان و امکانات انسانی، امدادی و لجستیکی در صحنه امدادرسانی حضور داشته باشد.

کد مطلب 5984581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها