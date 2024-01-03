با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پی وقوع حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان در تماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان ضمن پیگیری آخرین وضعیت سلامت زائران گلزار شهدای کرمان و وضعیت حادثه‌دیدگان در محل انفجار، به مدیرعامل این جمعیت دستور داد تا با حداکثر توان و امکانات انسانی، امدادی و لجستیکی در صحنه امدادرسانی حضور داشته باشد.