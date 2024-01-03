به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلالاحمر؛ پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پی وقوع حادثه انفجار در گلزار شهدای کرمان در تماس تلفنی با مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان ضمن پیگیری آخرین وضعیت سلامت زائران گلزار شهدای کرمان و وضعیت حادثهدیدگان در محل انفجار، به مدیرعامل این جمعیت دستور داد تا با حداکثر توان و امکانات انسانی، امدادی و لجستیکی در صحنه امدادرسانی حضور داشته باشد.
رییس جمعیت هلال احمر با تماس تلفنی به مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت:با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید.
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