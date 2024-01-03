دریافت 17 MB کد مطلب 5984599 https://mehrnews.com/x33SyH ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵ کد مطلب 5984599 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵ فیلمی از انتقال مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان وقوع انفجاری در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان تاکنون ۷۳ شهید و بیش از ۱۷۱ مصدوم برجا گذاشته است. کپی شد مطالب مرتبط اولین فیلم از لحظه انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان با تمام توان به مصدومان حادثه تروریستی امدادرسانی کنید شهادت یک امدادگر جوان هلال احمر در حادثه گلزار شهدای کرمان/ وضعیت دو امدادگر هم وخیم است واکنش «اردوغان» به انفجارهای تروریستی کرمان انتشار نخستین تصاویر از شهدای حادثه تروریستی کرمان درخواست از مردم برای تخلیه صحن گلزار شهدای کرمان تمامی مسیرهای منتهی به گلزار شهدای کرمان مسدود است برچسبها گلزار شهدا گلزار شهدای کرمان انفجار تروریستی حمله تروریستی عملیات تروریستی گروه های تروریستی کشته و زخمی بیمارستان
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