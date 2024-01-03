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کد مطلب 5984599
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵

فیلمی از انتقال مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

فیلمی از انتقال مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

وقوع انفجاری در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان تاکنون ۷۳ شهید و بیش از ۱۷۱ مصدوم برجا گذاشته است.

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