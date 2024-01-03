پلیس آینده کشور پلیسی هوشمند و معناگرا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در همایش گفتمان سازی معماری آینده فراجا که در مجتمع خدماتی رفاهی پردیس کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: از مدتها پیش بحث معماری آینده فراجا مطرح و برای تبیین برنامهها و نقشههای آن زحمات زیادی کشده شده است.
وی ادامه داد: در واقع آنچه که لازمه آینده کشور برای امنیت پایدار جامعه مورد نیاز است پلیسی هوشمند، پژوهش محور و دانشگراست که خوشبختانه از مدتها پیش برای آن فکر شده بود.
سردار حاجیان تصریح کرد: طبق معماری صورت گرفته پلیس جمهوری اسلامی در افق ۱۴۱۷ در واقع پلیسی انقلابی، متعهد، مسئولیت پذیر و پایدار ارزشهای دینی و ملی و انقلاب اسلامی خواهد بود.
رئیس پلیس استان کرمانشاه تعامل پذیری، هوشمندی و چابکی، ولایی و جهادی بودن، پیش کنشگر و پاسخگویی را از دیگر ویژگیهای کاربردی فراجای آینده عنوان کرد و گفت: پلیس آینده مداخله گر معناگرا خواهد بود یعنی به عنوان ضابط قانون هرجایی که لازم باشد به نفع مردم ورود پیدا کرده و وظایف دستگاههای اجرایی را به نفع شهروندان مطالبه خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به حضور فرماندهان انتظامی استانهای همدان و کردستان و مدیران انتظامی این استانها در کرمانشاه، گفت: پلیس استانهای غرب کشور این آمادگی را دارند که همه توان و ظرفیت خود را برای پیشبرد برنامههای فراجا به کار گیرند
