پس از ربوبیت خدا مقامی بالاتر از مادری نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله کاظم صدیقی عصر چهارشنبه در آئین پایانی نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی «تجسم غدیر» که به میزبانی دانشگاه هنر شیراز برگزار شد، گفت: ولایت، معنویت، ایمان، توحید، ایثار، یتیم‌نوازی، فراموش نکردن بی نواها و از کارافتاده‌ها از زیبایی‌های وجود امیرالمومنین (ع) و بخشی استثنایی از عالم هستی است.

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر کشور خاطرنشان کرد: مدیران استان فارس در خدمت به غدیر و در بازار امیرالمومنین (ع) کم نگذاشتند و جای بسی خوشحالی است که امروز دانشگاه هنر شیراز هم به میدان علی (ع) آمده است تا غدیر را برای جوانان تبیین کند تا دنیای غرب دروغگو که دم از دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان می‌زند نتواند به اهداف خود دست یابد.

وی با اعتقاد به اینکه صداقت در مکتب علی (ع) و دین اسلام متجلی است، گفت: جهت برنامه‌های فرهنگی باید جهت به سوی زیبایی‌های علوی و فاطمی باشد و خوشی‌های دنیا را در اخلاق‌مداری نشان بدهد.

آیت‌الله صدیقی با بیان اینکه در اسلام شادی، تفریح، تجسم زیبایی و شعر وجود دارد، گفت: باید از چنین رویدادهایی برای تربیت و پرورش فرزندانمان بهره ببریم؛ متأسفانه گاهی فضاهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها به نوجوانان و جوانان زندگی یاد نمی‌دهند و ما نتوانسته‌ایم برای هنری به نام زندگی، مادر تربیت کنیم.

وی با اعتقاد به اینکه هنر، پرورش دانشمندان و هنرمندان صادق است، گفت: فاطمه در هنرهای تجسمی بهترین صورت، سیرت و شأن را دارد و این در حالی است که پس از ربوبیت خدا بالاتر از مادری مقامی نداریم.

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر کشور افزود: بنا به گفته سعدی شیرازی «برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار» البته تنها برگ درختان نیست که بتوان از آن کتاب‌های قطور و درس‌های زیادی استخراج کرد بلکه خاک هم زیباست و در حقیقت هرچه زیبایی است، در دامن خاک آفریده شده است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال انسان را از خاک آفریده است، افزود: خداوند متعال خود را در افعالش تجسم کرده تا همه ببینند که خداوند هرچه آفریده، زیبا خلق کرده و هرکس بد می‌بیند عینک بدی به چشم دارد.

آیت‌الله صدیقی اضافه کرد: خداوند متعال، معنا، روح و حقیقت مطلق را در افعالِ تجسمی نشان داده تا بشر دلبری کند، جهان را زیبا ببیند و با غرق شدن قلبش در زیبایی‌ها از زندگی خسته نشود؛ به این معنا که زندگی مشکلاتی دارد اما توجه به زیبایی‌ها از انسان رفع خستگی می‌کند.

انسان‌های بی ذوق و هنر دنیا را غم‌خانه می‌بینند

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر کشور گفت: خداوند متعال با اینکه همه چیز را زیبا خلق کرده اما انسان در میان گل‌های قشنگ عالم آفرینش از همه چیز زیباتر است. خداوند به انسان هنر داده انسان بتواند زیبایی را ببیند و از زیبایی لذت ببرد؛ آنکه ذوق و هنر ندارد زندگی را غم‌خانه می‌بیند و از هرچه می‌بیند رنج می‌برد؛ چنین انسان‌هایی انسان‌های دل‌مرده و کوردل هستند که نمی‌توانند زیبایی را درک کنند.

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر با بیان اینکه بشر باید سیری کند و کامل‌تر از خود را ببیند تا تعادل پیدا کند ادامه داد: همه اندیشمندان، اخلاقیون، هنرمندان و متخصصان باید احتمال بدهند که کسی بهتر از آنها هم وجود دارد و هر کس فکر کند بهترین است در آدمیتش کامل نیست.

وی با بیان اینکه خداوند مسائل را در ارائه زیبایی‌ها تجسم داده است، گفت: هنرمندان نباید مغرور، هیجانی و دستپاچه شوند و یا خودنمایی کنند؛ خودنمایی از کم‌بینی می‌آید؛ هنرمندان باید به دنبال ارزش باشند و اعتدال خود را نگه دارند.

آیت الله صدیقی اعتدال را در دینداری، اصالت و نظام دینی خانواده دانست و بر داشتن اخلاق، زیبایی، تربیت، حیا، منش و اصالت تأکید کرد و گفت: هنر نیاز به اخلاق مداری و ایثار دارد و دانشگاه‌ها باید هنر اخلاق‌مداری و ایثار را ترویج دهند.

در پایان این رویداد نیز از ۶۴ نفر از برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی تجسم غدیر در دو بخش آزاد و دانشجویی تقدیر شد.