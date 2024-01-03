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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۷

مدیرکل بنیاد شهید استان البرز: ‌

شهادت پاداش انسان‌های بزرگی همچون حاج قاسم است

شهادت پاداش انسان‌های بزرگی همچون حاج قاسم است

کرج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: شهادت پاداش انسان‌های بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی است و او نمونه واقعی جهادگر فی سبیل الله بود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان ضمن گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با اشاره به رشادت‌های فراوان سیدالشهدای جبهه مقاومت در راه نظام و انقلاب گفت: سردار سلیمانی سرمایه‌ای عظیم بود که در طول عمر بابرکت خود با تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراوان حماسه‌های بسیاری را رهبری کرد.

وی مطرح کرد: وی با اخلاص و علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت، در تمامی عرصه‌ها حضور داشت و کارنامه بسیار درخشانی را به‌عنوان یک فرد ولایت‌پذیر از خود بر جا گذاشت. خدمات، تلاش‌ها، کوشش‌ها و رشادت‌های سردار سلیمانی برای همه عیان است و ملت ایران برای همیشه در طول تاریخ یاد ایشان را زنده و گرامی خواهند داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز افزود: شهادت پاداش انسان‌های بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی است؛ فردی مجاهد و ایثارگر که با اخلاص بی‌نظیر خود نمونه واقعی جهادگر فی سبیل الله بود و خداوند متعال نیز مزد تلاش ۴۰ ساله‌اش را با شهادت داد. سردار سلیمانی محور اتحاد در جریان مقاومت و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.

رستمیان تصریح کرد: خون سردار سلیمانی روح جدیدی در کالبد جریان مقاومت دمید و دشمنان را بار دیگر مأیوس و ناامید کرد. دشمنان با ارزش‌های نظام اسلامی مشکل دارند و در تلاش هستند این ارزش‌ها را از بین ببرند. شهدای محور مقاومت همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت با اتحادی بی‌نظیر به پا خاستند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

کد مطلب 5984689

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