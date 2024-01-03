به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان ضمن گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با اشاره به رشادتهای فراوان سیدالشهدای جبهه مقاومت در راه نظام و انقلاب گفت: سردار سلیمانی سرمایهای عظیم بود که در طول عمر بابرکت خود با تلاشها و مجاهدتهای فراوان حماسههای بسیاری را رهبری کرد.
وی مطرح کرد: وی با اخلاص و علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت، در تمامی عرصهها حضور داشت و کارنامه بسیار درخشانی را بهعنوان یک فرد ولایتپذیر از خود بر جا گذاشت. خدمات، تلاشها، کوششها و رشادتهای سردار سلیمانی برای همه عیان است و ملت ایران برای همیشه در طول تاریخ یاد ایشان را زنده و گرامی خواهند داشت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز افزود: شهادت پاداش انسانهای بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی است؛ فردی مجاهد و ایثارگر که با اخلاص بینظیر خود نمونه واقعی جهادگر فی سبیل الله بود و خداوند متعال نیز مزد تلاش ۴۰ سالهاش را با شهادت داد. سردار سلیمانی محور اتحاد در جریان مقاومت و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.
رستمیان تصریح کرد: خون سردار سلیمانی روح جدیدی در کالبد جریان مقاومت دمید و دشمنان را بار دیگر مأیوس و ناامید کرد. دشمنان با ارزشهای نظام اسلامی مشکل دارند و در تلاش هستند این ارزشها را از بین ببرند. شهدای محور مقاومت همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت با اتحادی بینظیر به پا خاستند و در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
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