نیروهای امنیتی در حال کشف رد پاهای مرتبطین حادثه تروریستی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، «وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: در تماسی که با مقامات ذی‌ربط امنیتی داشتم متوجه شدم که نیروهای امنیتی در استان کرمان و همچنین در مرکز، تمام همت خود را مصروف به کشف رد پاهای مرتبطین با حادثه تروریستی امروز کرده‌اند و قطعاً انتقام این حادثه از تروریست‌ها گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: احرکت امروز تروریست‌ها از سر استیصال بود و آنها در یک حرکت کور به جای میدان نبرد، از زنان و کودکان و مردانی انتقام گرفتند که برای تجلیل از مقام شهید سلیمانی گرد آمده بودند.

جلال‌زاده گفت: هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال اعزام به کرمان است و در هفته آینده برای بررسی ابعاد این حادثه تروریستی جلسه ویژه‌ای در مجلس برگزار خواهد شد.