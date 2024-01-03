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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد

نیروهای امنیتی در حال کشف رد پاهای مرتبطین حادثه تروریستی کرمان

نیروهای امنیتی در حال کشف رد پاهای مرتبطین حادثه تروریستی کرمان

جلال‌زاده تصریح کرد: نیروهای امنیتی در حال کشف رد پاهای مرتبطین حادثه تروریستی کرمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، «وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: در تماسی که با مقامات ذی‌ربط امنیتی داشتم متوجه شدم که نیروهای امنیتی در استان کرمان و همچنین در مرکز، تمام همت خود را مصروف به کشف رد پاهای مرتبطین با حادثه تروریستی امروز کرده‌اند و قطعاً انتقام این حادثه از تروریست‌ها گرفته خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: احرکت امروز تروریست‌ها از سر استیصال بود و آنها در یک حرکت کور به جای میدان نبرد، از زنان و کودکان و مردانی انتقام گرفتند که برای تجلیل از مقام شهید سلیمانی گرد آمده بودند.

جلال‌زاده گفت: هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال اعزام به کرمان است و در هفته آینده برای بررسی ابعاد این حادثه تروریستی جلسه ویژه‌ای در مجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5984694
زهرا علیدادی

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