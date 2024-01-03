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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

تراکتور منتظر تصمیم خمز برای تعیین مربی دروازه‌بان‌ها

تراکتور منتظر تصمیم خمز برای تعیین مربی دروازه‌بان‌ها

در حال حاضر ادامه همکاری با مربی مذکور به نظر پاکو خمز و باشگاه و همچنین تمایل مارتینز بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، یادآور می‌شود «خورخه رامیرز» که ابتدای فصل جاری از سوی پاکو خمز به عنوان مربی دروازه‌بانان به کادر فنی تراکتور اضافه شده بود و در اردوی پیش‌فصل به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو و ضرورت طی دوره درمانی، این مربی پیش از آغاز فصل به کشورش بازگشت.

در ادامه با نظر خمز «امیلیو مارتینز» با قراردادی تا پایان سال میلادی ۲۰۲۳ به کادر فنی تراکتور اضافه شد و در حال حاضر ادامه همکاری با مربی مذکور به نظر پاکو خمز و باشگاه و همچنین تمایل مارتینز بستگی دارد.

پیش از آغاز تمرینات تراکتور در خصوص وضعیت مربی دروازه‌بانان تیم تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد مطلب 5984813

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