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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه خبر داد؛

تعطیلی سینماهای استان کرمانشاه درپی حادثه تروریستی کرمان

تعطیلی سینماهای استان کرمانشاه درپی حادثه تروریستی کرمان

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از تعطیلی سینماهای استان کرمانشاه درپی حادثه تروریستی کرمان خبر داد.

محمد جواد کنجوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سینماهای استان کرمانشاه به مناسبت حادثه تروریستی استان کرمان فردا تعطیل است.

وی افزود: ضمن محکومیت شدید این حادثه تروریستی و تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان عزیز و آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه، سینماهای شهر کرمانشاه در روز پنجشنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: سینماها در روز جمعه مورخ ۱۵ دی ماه به روال عادی خود بر خواهند گشت و با اکران فیلم‌های روز به کار خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 5984864

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