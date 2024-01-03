تعطیلی سینماهای استان کرمانشاه درپی حادثه تروریستی کرمان

محمد جواد کنجوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سینماهای استان کرمانشاه به مناسبت حادثه تروریستی استان کرمان فردا تعطیل است.

وی افزود: ضمن محکومیت شدید این حادثه تروریستی و تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان عزیز و آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه، سینماهای شهر کرمانشاه در روز پنجشنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ تعطیل خواهد بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: سینماها در روز جمعه مورخ ۱۵ دی ماه به روال عادی خود بر خواهند گشت و با اکران فیلم‌های روز به کار خود ادامه خواهند داد.