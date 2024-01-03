برگزاری تظاهرات محکومیت جنایت کرمان بعدازنمازهای جمعه استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عمال استکبار جهانی که از انقلاب اسلامی خصوصاً از حاج قاسم به عنوان فرمانده جبهه مقاومت سیلی خورده به دنبال انتقام از ملت ایران است، گفت: حمله تروریستی در کرمان که منجر به شهادت تعدادی از مردم عادی و زائران تربت حاج قاسم شد، نشانه عجز دشمنان و بیانگر این است که می‌خواهند شکست‌های خود از محور مقاومت را اینگونه تلافی کنند.

وی اضافه کرد: اگرچه شهید و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان در این حادثه بزدلانه تروریستی تلخ است، اما جبهه مقاومت مصمم‌تر شده و رژیم غاصب و جعلی صهیونسیتی و عمال استکبار جهانی سیلی‌های محکم‌تری خواهند خورد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: اینگونه حوادث جنایتکارانه روحیه دینی و انقلابی مردم را تقویت خواهد کرد و دشمنان را در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام خواهد ساخت.

محمودی تاکید کرد: به منظور محکومیت این جنایت سخیف روز جمعه ۱۵ دی ماه بعد از اقامه نماز جمعه در سراسر استان تهران تظاهرات مردمی برگزار خواهد شد و مصلای تهران نیز شاهد حضور باشکوه مردم انقلابی تهران در تظاهرات بعد از نماز جمعه خواهد بود.

وی گفت: ضمن عرض تسلیت این فاجعه غمبار به رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا به منظور بزرگداشت شهدای مظلوم کرمان و زائران سردار دل‌ها فردا پنجشنبه ۱۴ دی بعد از نماز مغرب و عشا مراسم گرامیداشت شهدا در مساجد محوری و بقاع متبرکه در سطح استان برگزار خواهد شد.

این مسئول از مردم همیشه در صحنه استان خواست با حضور در این برنامه‌ها عاملان این جنایت و اربابان آمریکایی و صهیونیستی آنها را محکوم کنند.