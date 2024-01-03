۶۰ هزار شعبه اخذ رای در سامانه جامع انتخابات کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان مرکزی اظهار کرد: معرفی عوامل اجرایی شعبه‌های اخذ رأی در حال انجام است.

وی با اشاره به انجام مکان‌یابی شعب، ادامه داد: به منظور تحقق بالاترین میزان سیگنال و آنتن دهی در شعب، آزمایش سیگنال‌های شعب در حال آزمایش است.

دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: این ستاد از سال گذشته برنامه ریزی مبسوطی را آغاز کرده و با آسیب شناسی فرآیند اجرایی در ادوار گذشته و بررسی موضوعات مختلف، نقشه راه انتخابات اسفندماه سال جاری طراحی شد.

اسلامی با تاکید بر توجه به آموزش عوامل اجرایی اضافه کرد: آموزش عوامل اجرایی در استان‌ها در حال پیگیری است و به منظور کیفیت اجرای انتخابات، حل مساله رویکرد این آموزش‌ها است.

ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور شکل گرفته است

دبیر ستاد انتخابات کشور از آمادگی ستادهای انتخابات کشور خبر داد و افزود: ستاد امنیت انتخابات در وزارت کشور شکل گرفته است و نشست‌های دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی به شکل منظم برگزار و محیط و وضعیت امنیتی رصد می‌شود.

وی گفت: مسؤولیت حفاظت شعب اخذ رأی بر اساس ماده ۱۹ قانون انتخابات بر عهده فرماندهی انتظامی است و فراجا با همکاری نیروهای نظامی اطلس امنیتی شعب را تهیه کرده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه ۶۰ هزار شعبه اخذ رأی در سامانه جامع انتخابات کشور ثبت شده است، تاکید کرد: امید است با دقت و اهتمام ستاد امنیت انتخاباتی امن در اسفندماه رقم بخورد.

فعالیت احزاب دارای مجوز در انتخابات بلامانع است

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: احزاب و گروه‌های سیاسی که دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰، بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات احزاب هستند، و می‌توانند در انتخابات فعال باشند.

وی با اشاره به نشست رئیس جمهور با دبیران کل و فعالان احزاب افزود: تعامل با احزاب بستر توسعه مشارکت و تحقق بسترهای مشارکت را فراهم می‌کند.

اسلامی ادامه داد: تا امروز سقفی برای گردش مالی رسانه‌ها و فرمانداران تعیین نشده است، اما طبق قانون وزارت کشور باید سقف هزینه کرد در همه حوزه‌ها را تعیین کند.

دبیر ستاد انتخابات کشور محدوده جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و تعداد کرسی‌ها را شاخصه‌های تعیین سقف هزینه‌ها عنوان کرد.

اسلامی یادآور شد: ۴۷۰۳ نامزد به شکل مستقل، ۲۷۲۵ نامزد اصولگرا و ۱۵۶۰ نامزد اصلاح طلب در سراسر کشور برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

وی بیان کرد: بر اساس ماده ۸۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای نقش کارکردی نمایندگی خود مجاز به فعالیت هستند، اما چنانچه فعالیت‌های تبلیغاتی نمایندگان خارج از نقش کارکردی آنها باشد به طور یقین مرتکب تخلف شده‌اند.

مشارکت مؤلفه مهم انتخابات است

اسلامی با اشاره به مدیریت سلامت و امنیت انتخابات به شکل تخصصی توسط وزارت کشور، بیان کرد: مشارکت مؤلفه مهم انتخابات است که در این راستا نشست‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به منظور حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو برگزار شده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: مردم در طول ۴۰ سال اخیر با وجود همه نوسانات، حضور فعالی در انتخابات داشتند و وزارت کشور ایجاد بستر مشارکت حداکثری را در دستور کار قرار داده است.

اسلامی ادامه داد: در این راستا شعب سیار به مناطق مختلفی مانند پارک‌ها و بوستان‌ها نیز در حال تسری است.

فرآیند انتخابات مجلس ۲۰۹ روز است

وی با بیان اینکه فرآیند انتخابات مجلس در ادوار گذشته محدود به ۸۳ روز بود، گفت: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جدید انتخابات، این فرآیند طی ۲۰۹ روز انجام می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: امید است در ۱۱ اسفندماه سال جاری انتخاباتی باشکوه رقم بخورد.