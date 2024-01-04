«مخبر» وارد کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه کرمان در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت جمعی از شهروندان در حادثه تروریستی روز گذشته کرمان اظهار کرد: برای همه بازماندگان آرزوی صبر و بردباری دارم و امیدوارم که مجروحان این حادثه هر چه زودتر بهبود یابند.

وی با تاکید بر لزوم شناخت هر چه زودتر عوامل داخلی و خارجی وقوع این حادثه ابراز کرد: این جنایت بزرگ باذن الله پاسخ سختی دریافت می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه حادثه دیروز غم از دست دادن شهید سلیمانی را برای ملت ایران تازه ساخت، افزود: رژیم صهیونیستی توان مقابله مستقیم را ندارد و این حادثه در ادامه استیصال و شکست رژیم جعلی صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی است. انجام یک عمل تروریستی کور و بدون هدف و به خاک و خون کشیدن مردم و شهروندان عادی نشان می‌دهد این رژیم به پایان خود نزدیک‌تر شده است.

مخبر افزود: اتحاد مردم دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام کرد.