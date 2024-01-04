سردار مهدی فرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حادثه‌ای که دیروز در کرمان رخ داد یک حادثه شاید دلخراش بود ولی این عملیات یک عملیات کور و بزدلانه است و از همه مهمتر از لحاظ ارادتی که مردم به حاج قاسم سلیمانی و کارهایی که دشمن انجام دادند خواستند مراسم شهید حاج قاسم را تحت الشعاع قرار دهند و نگاه حق هسته مقاومت به حاج قاسم و یاران حاج قاسم وجود دارد را به شکلی تلافی کنند.

وی افزود: خروجی اتفاق کرمان این بود که تعدادی کودک، خواهر و کسانی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود نداشتند به شهادت برسند.

دبیر اجرایی کنگره ۸ هزار شهید استان همدان یادآور شد: دشمن از حرکت مردم ایران در سالگرد شهادت حاج قاسم بشدت می‌ترسد و دنبال انجام اقداماتی است که وحشت ایجاد کند که کسی جرأت نداشته باشد زیارت حاج قاسم و مسیر اک را ادامه دهد ولی دیشب در سطح کشور، حسینیه تهران و مراکز استان‌ها جمعیتی آمدند تا به دشمن بگویند اگر بدتر از این کنید هم ما پای انقلاب، آرمان‌ها و سردار دل‌ها ایستاده‌ایم.

سردار فرجی در ادامه با اشاره به اینکه مردم اعلام کردند همانگونه که حاج قاسم گفت ما ملت امام حسین (ع) هستم و ملت امام حسین (ع) همه سختی‌ها و تهدید ها را به جان می‌خرد خاطرنشان کرد: مردم باکی از حرکات کوردلانه ندارند و پای انقلاب ایستادگی می‌کنند.

وی یادآور شد: امروز در تمام نقاط کشور مراسم‌ها پرشورتر انجام می‌شود و می‌توان به مراسم باغ بهشت همدان که برگزار شد اشاره کرد، مراسم حاج قاسم متعلق به یک روز نیست و توسط هسته مقاومت به صورت گسترده برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی کنگره ۸ هزار شهید استان همدان تصریح کرد: دشمن به دنبال این است که مردم را از مسیر اصلی که همان انتخابات است دلسرد کند و مسیر مردم ایران رویداد بزرگ در ۱۱ اسفندماه است که نشان خواهند داد پای صندوق‌ها پاسخ تروریست‌های جنایتکار را خواهند داد و با اقدامات خوب و قاطعی که دولت، قوه قضائیه، نیروهای امنیتی نظامی و اطلاعات دارد مسئله کرمان پیگیری خواهد شد و به ریشه‌های این اقدام پاسخ آگاهانه و قاطع داده می‌شود.