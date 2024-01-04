جنایت کرمان نتیجه و بازتاب شکست اسراییل در غزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروری مجد ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی علما و دانشگاهیان تایباد و هرات که در مرز دوغارون برگزار شد، اظهار کرد: در چنین نشست‌هایی باید از شهدای تقریب در افغانستان، سوریه و عراق یاد کنیم، همه ما یک فرهنگ و آئین داریم و تجمع امروز ما به این دلیل است که بگوییم شاگردان و مریدان ما همه در موضوع فلسطین همدل هستیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: آنچه که در کرمان اتفاق افتاد، بازتاب شکست و خواری اسرائیل در غزه است، آنجایی که مظلوم کشی کرد و سیلی خورد و از شدت زبونی دست به جنایت کرمان زد، من حتی معتقد هستم که مسیحیان آزادی خواه نیز به این موضوعات اعتقاد دارند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در مقابل اسرائیل با قدرت ایستاده و پرچم مقاومت را با قدرت در دست گرفته است، ما امروز می‌بینیم که شرایط امروز با ۱۸ سال قبل به طور کامل متفاوت است، همه این‌ها مرهون تلاش‌های مقام معظم رهبری و علمای اسلام و رشادت مردم است.

سروری مجد با بیان اینکه آنچه امروز شنیدیم «تاکید بر وحدت» بود؛ گفت: باید این شور را به جامعه با روشنگری بیشتر منتقل کنیم، اگر این مطالب به بدنه جامعه تسری پیدا کند باعث می‌شود تا مقاومت در جامعه قدرت بیشتری پیدا کند.

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه به موضوع آموزش تنها نمی‌پردازد و مسئله تقریب از اولویت‌های ما است و امروز ۲۸ دفتر تقریب مذاهب اسلامی در مناطق تلفیقی افتتاح شده است. این دانشگاه امروز ۳ هزار دانشجوی افغانستانی را در خراسان رضوی میزبانی می‌کند.

وی ادامه داد: ما به تحصیل تنها اکتفا نمی‌کنیم و دانشجوی ما باید در حوزه اشتغال و کار آفرینی مؤثر باشد، تولیدات مختلفی در دانشگاه با همکاری اساتید و دانشجویان انجام می‌شود و آمادگی صادرات را نیز داریم.