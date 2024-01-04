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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۱۷

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران:

وضعیت تقسیمات کشوری در کویر جنوب شرق استان تهران پیگیری می شود

وضعیت تقسیمات کشوری در کویر جنوب شرق استان تهران پیگیری می شود

ورامین- معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به انتقال برخی ظرفیت های زیست محیطی در سال های گذشته به استان های مجاور گفت: تقسیمات کشوری در کویر جنوب شرق استان تهران پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی عصر پنج شنبه در بازدید از کویر جنوب شرق استان تهران که با همراهی سادات مدیرکل امنیتی استانداری تهران، مجید درویشی فرماندار ویژه ورامین و دیگر مسئولین ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی انجام شد اظهار کرد: کویر جنوب شرق استان تهران که بخش عمده آن در ورامین قرار دارد یک ظرفیت اقتصادی گردشگری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورامین افزود: وجود «تالاب بند علیخان»، مراتع، کاروان سراهای تاریخی و غیره از نقاط مؤثر در اقتصاد این شهرستان ورامین است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با اشاره به تقسیمات سیاسی صورت پذیرفته در سالیان گذشته گفت: متأسفانه در سالیان دور بخشی از این منطقه به استان‌های مجاور از لحاظ تقسیمات کشوری انتقال پیدا کرده، اما اسناد تاریخی و نیز مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی بر عهده ورامین است که در تلاش هستیم با اصلاح این تقسیمات دوباره آنها را به استان تهران بازگردانیم.

نایبی در ادامه عنوان کرد: امروز از پاسگاه‌های محیط زیست «شکرآباد» و «کویر غدیر اسب» در حوزه محیط زیستی ورامین بازدید خوبی به همراه مسئولان به عمل آمد و در آینده نزدیک پیگیری‌های ویژه ای در خصوص الحاق این مناطق زیست محیطی به استان تهران انجام می‌شود.

کد مطلب 5985549

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    نظرات

    • لرنی IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ضمن تقدیروتشکر از مسئولین استانی. درخواست داریم روستاهای ورامین که مدت پنجاه سال قدمت دارند به بخش ورامین الحاق شوند وروستاهای شرق پیشوا نیز به شهرستان پیشوا برگردد.چراکه اکثراهالی این روستاهاکه مشغول کشاورزی ودامپروری هستند از دوری مسیر شکایت دارند.

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