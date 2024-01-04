ناامن سازی روانی پیوست حمله تروریستی کرمان است

سینا قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: ناامن سازی روانی پیوست حمله تروریستی روز گذشته در گلزار شهدای کرمان است و هدف از این عملیات روانی گسترده ضربه به میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.

کارشناس مسائل رسانه و سیاسی گفت: رسانه‌های فارسی زبان خارجی با محوریت یگان ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی پس از جنایت تروریستی عصر سیزدهم دی ماه در مسیر برگزاری مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد سیدالشهدای مقاومت اسلامی سردار سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، عملیات روانی گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: هدف از این عملیات روانی گسترده دوقطبی‌سازی در جامعه ایران و القای ناامنی با هدف ضربه به میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه است.

این تحلیلگر مسائل رسانه با اشاره بر اینکه برجسته سازی روایتِ جعلی " کارِ خودشان است" و سفید کردن رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی، بخشی از عملیات روانی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها است، اظهار داشت: دقایقی پس از انفجار دوم در گلزار شهدا، «حنانیا نفتالی» مشاور رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو به این اقدام تروریستی با انتشار ویدئو محل انفجار و جمله " چه هوای قشنگی است" واکنش نشان داد و پیش از این نیز این خبرنگار اسرائیلی در جنایت بیمارستان معمدانی غزه نیز رفتار مشابه‌ای را انجام داد و آغاز کننده عملیات دروغ‌پراکنی با انتساب جعلی پرتاب راکت توسط حماس به بیمارستان بود.

سینا قربانی، گفت: حدود ۷ ساعت پس از حمله تروریستی در کرمان، رسانه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی، روایتِ جعلی «کارخودشان است» را با تحلیلی انحرافی از وجود گروه‌های مسلح مخالف در ایران منتشر کرد و پس از این گزارش دروغ، اکانت‌های وابسته به جریانات منافقین، معارضین و وابستگان سایبری-محتوایی رژیم صهیونیستی از جمله مسیح علی نژاد تلاش کردند تا عدم حضور فرزندان حاج قاسم در کرمان را به عنوان دلیل اثباتِ روایتِ جعلی خودشان، برجسته سازی کنند.

این کارشناس رسانه، تصریح کرد: آن چیز که در حال حاضر اهمیت دارد، تلاش برای جلوگیری از هیجانی شدن جامعه است، زیرا این هیجان باعث خواهد شد که روایت‌های دروغ دشمن در افکارعمومی برجسته شود و این برجسته شدن گزاره‌های دروغ معارضین سبب ناامنی سازی روانی در جامعه ایران خواهد شد.

وی، افزود: روح و جنس این عملیات صهیونیستی است و ممکن خواهد بود، در روزهای آینده آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با هدف اینکه از زیرِ فشار افکارعمومی خارج شوند با یکی از گروه‌های مسلح منطقه که مخالف ایران هستند معامله کنند و این جنایت و عملیات تروریستی را به نام آنها تمام کنند.