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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۸:۱۴

معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران:

انتقام سختی از قاتلین شهدای کرمان گرفته خواهد شد

انتقام سختی از قاتلین شهدای کرمان گرفته خواهد شد

همدان-معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همان  طور که رهبری فرمودند انتقام سختی از قاتلین کشتار کرمان گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید فرجیان زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم شهیدپرور کوی شهید مدنی همدان در چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی و سومین سالگرد رحلت عالم ربانی حضرت علامه مصباح یزدی بیان کرد: در زمان مشخص و با کیفیت و کمیت مشخص انتقام انجام خواهد گرفت و اشاره کرد: وسعت و چگونگی آن را مسؤلین تصمیم خواهند گرفت و دشمنان می‌دانند جمهوری اسلامی با قدرت نرم و اطلاعاتی و امنیتی که از آن برخوردار است انتقام این حادثه ناجوانمردانه را خواهد گرفت.

سردار فرجیان زاده افزود: امروز جمع شدیم تا جایگاه و منزلت قهرمان ملی، فرمانده استثنایی و ابر مردی از سرزمین ایرانی اسلامی را گرامی بداریم و مکتب او را بزرگ بداریم، شهیدی که فرماندهی او در همه ابعاد می‌درخشد و در همه ابعاد برجسته است و هر روز نام او پر آوازه تر می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز رهروان او بیشتر می‌شود و این به دلیل اخلاص او بود و شاهد این هستیم که امروز بیش از ۷۰۰ کتاب درباره این شهید عزیز نوشته شده است و مردم زیادی در تشییع این شهید جان دادند و میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف عاشق و شیفته این شهید والامقام شدند و این نبود مگر به خاطر اخلاص ایشان و شاهد بودیم که در تهران بیش از ۵ میلیون نفر از اقشار مختلف در تشییع این مرد خدا شرکت کردند.

وی به بُعد دیگر وی اشاره و گفت: بُعد دیگر این مرد خدا معنویت شهید بود که بنده تاکید می‌کنم وصیت نامه شهید را بارها بخوانید چرا که در وصیتنامه شهید اعتلای معنوی و روحی وی متبلور است.

معاون هماهنگ کننده ولی فقیه در سپاه گفت: ویژگی سوم شهید قهرمان ولایت مداری وی بود و همیشه خود را سرباز ولایت می‌دانست و خود را تربیت یافته مکتب امام می‌دانست و در حوادث سخت تابع امر ولایت بود او به مقام شهادت رسیده بود و مجاهد مخلص بود.

وی ادامه داد: بُعد دیگر شخصیت او این بود که یک استراتژیست زبردست بود و توانست در سخت‌ترین نبردها پیروزی به ارمغان بیاورد و در عملیات‌های مختلف جنگ تحمیلی به خوبی خط شکن جبهه‌های نبرد باشد و کارنامه درخشانی در دفاع مقدس داشت و بعد از جنگ هم توانست نقش بی بدیلی را ایفا کند.

وی اضافه کرد: نبرد در سوریه سخت‌ترین نبرد در ۱۰۰ سال اخیر بود که سردار سلیمانی توانست با مدیریت استراتژی خود تومار داعش را برچیند علی رقم اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دستگاه‌های سایبری در اختیار آنها بود بعلاوه تعصب جاهلی که آنها از او برخوردار بودند

سردار فرجیان زاده در ادامه به جنگ غزه اشاره و افزود: ۹۰ روز است که رژیم سفاک صهیونیستی می‌جنگند در حالی که به هیچیک از اهداف خود نرسیده است و امروزه غزه می‌تواند برای ما آمادگی داشته و در مقابل آنها بایستد و الحمدلله آنها امروز توانسته‌اند به ساخت موشک تسلط پیدا کنند و خودشان برنامه ریزی و طرح ریزی کنند.

وی اضافه کرد: جبهه مقاومت امروز دارای تجهیزات و طرح‌های مختلف و مستقل است و این افتخار برای گروه‌های مختلف است که رهبری فرمودند من دست و بازوی جوانان فلسطینی را می بوسم. اگر جبهه‌های مقاومت امروز توانسته اند به این سطح آمادگی برسند به خاطر درسی بود که از مکتب سلیمانی و از انقلاب اسلامی گرفتند.

وی در پایان به سیاست خارجی شهید سلیمانی اشاره و تاکید کرد: سردار قهرمان ما در سیاست خارجی نیز بسیار موفق بود و توانست با قدرت و نفوذ خودش پوتین را راضی کند که به سوریه کمک کند و این قدرت نفوذ سلیمانی بود که توانست قدرت‌های دیگر را علیه داعش هماهنگ کند.

کد مطلب 5985678

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    نظرات

    • داوود نعمتی AE ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      19 12
      پاسخ
      انتقام انتقام انتقام
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      19 15
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بردشمنان خارجی مرگ بر دشمنان بخصوص داخلی وطن فروش فتنه‌گر
    • سارا IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      16 13
      پاسخ
      مرگ بر کریمی خائن وطن فروش
    • اناهیتا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      6 2
      پاسخ
      مرگ بر کسانی که به کودکان وزنان هم رحم نکردن مرگ بر کسانی که مظلوم کشی کردن
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      7 8
      پاسخ
      انتقام سختتتتتتتتتتتتتتتت
    • مصطفی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      9 8
      پاسخ
      خسته نباشد فقط انتقام سخت وجدی
    • مرصاد IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      8 7
      پاسخ
      فقط انتقام انتقام
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بهتر کار برای امنیت کنترل مرزه ورود مهاجر عیره قانونی چند ملیون مهاجر تو ایران هست که هیچ مدرکی نداره کشور بی در پیکر همینه واقعان مسولین چه فکری میکنن اگر پنصد هزارتا از اینا که اکسرشون سنی وهابی هستش داعش یا طالبان برای روز مبادا با برنامه قبلی باشه تو شاهچراغ افقانی بود تو کرمان افقانی چرا
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام حاجی اونیکه انتقام میگرفت وهنوزهم انتقام میگیردحاج قاسم عزیزمابودنیازنیست شماانتقام شهدای ماروبگیری فقط خواهشی داریم ازشماکه نترس ودرسخنرانیهایت من ومن نکن ودرست ومحکم حرف بزن اونی که باید خون شهدارابگیردخوب وبموقع وبجامیگیردشماهالطفانترسیدومن من نکنیدتمام
    • IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      9 5
      پاسخ
      سلام خدا بر عبدصالح حاج قاسم سلیمانی که مالک اشتر زمان خود بود وتا ابد در اسمان جهان اسلام چون ستاره ای پر فروغ میدرخشد تا راهنمای همه ازادگان جهان باشد
    • کورش IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      5 5
      پاسخ
      مرگ برامریگا واسراییل پست
    • علی IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      6 6
      پاسخ
      عین الاسدروموشک بارون کنی انتقام سخت بگیرید
    • Hassanpiri IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      4 6
      پاسخ
      سایت هسته ایی و محل نگهداری موشک های هسته ای اسرائیل را با صد فروند موشک سجیل بمب باران کنید تا به تعداد شهدای کرمان به سوی اسرائیل موشک شلیک کرده باشیم اگر می خواهید کاری انجام دهید بهترین فرصت برای این کار است .
    • خسرو نا صری IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      1 2
      پاسخ
      درسته انتقام سخت
    • خودم IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      فقط انتقام سریع وسخت

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