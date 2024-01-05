انتقام سختی از قاتلین شهدای کرمان گرفته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید فرجیان زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم شهیدپرور کوی شهید مدنی همدان در چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی و سومین سالگرد رحلت عالم ربانی حضرت علامه مصباح یزدی بیان کرد: در زمان مشخص و با کیفیت و کمیت مشخص انتقام انجام خواهد گرفت و اشاره کرد: وسعت و چگونگی آن را مسؤلین تصمیم خواهند گرفت و دشمنان می‌دانند جمهوری اسلامی با قدرت نرم و اطلاعاتی و امنیتی که از آن برخوردار است انتقام این حادثه ناجوانمردانه را خواهد گرفت.

سردار فرجیان زاده افزود: امروز جمع شدیم تا جایگاه و منزلت قهرمان ملی، فرمانده استثنایی و ابر مردی از سرزمین ایرانی اسلامی را گرامی بداریم و مکتب او را بزرگ بداریم، شهیدی که فرماندهی او در همه ابعاد می‌درخشد و در همه ابعاد برجسته است و هر روز نام او پر آوازه تر می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز رهروان او بیشتر می‌شود و این به دلیل اخلاص او بود و شاهد این هستیم که امروز بیش از ۷۰۰ کتاب درباره این شهید عزیز نوشته شده است و مردم زیادی در تشییع این شهید جان دادند و میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف عاشق و شیفته این شهید والامقام شدند و این نبود مگر به خاطر اخلاص ایشان و شاهد بودیم که در تهران بیش از ۵ میلیون نفر از اقشار مختلف در تشییع این مرد خدا شرکت کردند.

وی به بُعد دیگر وی اشاره و گفت: بُعد دیگر این مرد خدا معنویت شهید بود که بنده تاکید می‌کنم وصیت نامه شهید را بارها بخوانید چرا که در وصیتنامه شهید اعتلای معنوی و روحی وی متبلور است.

معاون هماهنگ کننده ولی فقیه در سپاه گفت: ویژگی سوم شهید قهرمان ولایت مداری وی بود و همیشه خود را سرباز ولایت می‌دانست و خود را تربیت یافته مکتب امام می‌دانست و در حوادث سخت تابع امر ولایت بود او به مقام شهادت رسیده بود و مجاهد مخلص بود.

وی ادامه داد: بُعد دیگر شخصیت او این بود که یک استراتژیست زبردست بود و توانست در سخت‌ترین نبردها پیروزی به ارمغان بیاورد و در عملیات‌های مختلف جنگ تحمیلی به خوبی خط شکن جبهه‌های نبرد باشد و کارنامه درخشانی در دفاع مقدس داشت و بعد از جنگ هم توانست نقش بی بدیلی را ایفا کند.

وی اضافه کرد: نبرد در سوریه سخت‌ترین نبرد در ۱۰۰ سال اخیر بود که سردار سلیمانی توانست با مدیریت استراتژی خود تومار داعش را برچیند علی رقم اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی و دستگاه‌های سایبری در اختیار آنها بود بعلاوه تعصب جاهلی که آنها از او برخوردار بودند

سردار فرجیان زاده در ادامه به جنگ غزه اشاره و افزود: ۹۰ روز است که رژیم سفاک صهیونیستی می‌جنگند در حالی که به هیچیک از اهداف خود نرسیده است و امروزه غزه می‌تواند برای ما آمادگی داشته و در مقابل آنها بایستد و الحمدلله آنها امروز توانسته‌اند به ساخت موشک تسلط پیدا کنند و خودشان برنامه ریزی و طرح ریزی کنند.

وی اضافه کرد: جبهه مقاومت امروز دارای تجهیزات و طرح‌های مختلف و مستقل است و این افتخار برای گروه‌های مختلف است که رهبری فرمودند من دست و بازوی جوانان فلسطینی را می بوسم. اگر جبهه‌های مقاومت امروز توانسته اند به این سطح آمادگی برسند به خاطر درسی بود که از مکتب سلیمانی و از انقلاب اسلامی گرفتند.

وی در پایان به سیاست خارجی شهید سلیمانی اشاره و تاکید کرد: سردار قهرمان ما در سیاست خارجی نیز بسیار موفق بود و توانست با قدرت و نفوذ خودش پوتین را راضی کند که به سوریه کمک کند و این قدرت نفوذ سلیمانی بود که توانست قدرت‌های دیگر را علیه داعش هماهنگ کند.