به گزارش خبرنگار مهر، آمنه غلام‌ویسی شامگاه پنج‌شنبه در اختتامیه هفتمین رویداد جامعه پرداز اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد شناسایی کنشگران حوزه جوانان و خانواده و ایجاد هم‌افزایی برای تبادل افکار و تجربه آنها است.

وی افزود: در این رویداد، در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندآوری و افزایش جمعیت کارگاه‌های مختلفی با حضور اساتید این حوزه برگزار شد.

وی یادآور شد: پیری جمعیت، سرمایه اصلی کشور را تهدید می‌کند که باید تشکلات حوزه ازدواج، طلاق و جمعیت با برنامه‌ریزی مؤثر مرتفع شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان کردستان اذعان کرد: انجام طرح‌های خوب و اجرای موفق آنها در تشویق مردم به فرزندآوری ارزشمند است و رصد جمعیت و کمک به افزایش آن از ضروریات جامعه است که از مطالبات مقام معظم رهبری هم تشویق به افزایش جمعیت و جوان سازی جمعیت است.

غلام‌ویسی افزود: هر کسی در هر جایگاه و مقامی که باشد باید پای کار بیاید تا این مهم و ضرورت را به دیده منت نهاده و به جوان سازی جمعیت کمک کند.

وی گفت: در اجرای طرح‌ها با برنامه‌ریزی و سنجیدن زوایای کار می‌توان ارزشمند بودن آنها را سنجید و تأثیر مراحل اجرای طرح در جذب مخاطب اقدامی ارزشمند است که اگر مؤثر نباشد لازم است بازنگری در مورد آن صورت گیرد و ایرادهای آن رفع شود تا بر مدار درست واقع شود.

غلام‌ویسی خاطرنشان کرد: امیدواریم رویداد جامعه پرداز در کردستان به خوبی عمل کند و بتواند گامی مؤثر در افزایش جمعیت باشد.

گفتنی است، هفتمین رویداد ملی جامعه پرداز به منظور تجمع و هم افزایی کنشگران حوزه خانواده، هویت زن و جمعیت در سنندج برگزار شد.

در این رویداد ۱۲ تشکل مردمی کردستان تفاهم‌نامه همکاری در حوزه «خانواده، جمعیت و هویت زن» امضا کرده و در پایان از فعالان این حوزه قدردانی شد.