پیش بینی بارش پراکنده باران برای اورامانات

محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی موجی ناپایدار از اواخر وقت امروز تا ظهر شنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: موج ناپایدار با افزایش نسبی دمای شبانه و در بعضی ساعات وزش باد، بارشهایی نیز عمدتاً برای نیمه شمالی استان کرمانشاه بخصوص منطقه اورامانات در پی خواهد داشت.
سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات و گردنهها ممکن است در نواحی سردسیر نیز به شکل رگبار برف مشاهده شود.
زورآوند بیان کرد: از اواخر روز شنبه تا صبح یکشنبه کاهش تدریجی دمای هوا، شرایط را برای تشکیل مه به ویژه در مناطق سرد و معتدل فراهم میکند که پیش بینی میشود به غلظت و گستردگی مه در چند روز اخیر نباشد.
وی ادامه داد: به دنبال این وضعیت از ظهر یکشنبه تا روز سه شنبه به استثنای افزایش تدریجی دمای هوا و گاهی اوقات رشد ابر پدیده قابل توجه دیگری در جو استان نخواهیم داشت.
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