مسوولان به دشمنان کودک کش پاسخ کوبنده و عبرت آموز دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدی سعیدی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: این حادثه نشان از ضعف‌، ناتوانی و سردرگمی دشمنان کور دل ملت ایران است و ملت ما از ابتدای انقلاب تاکنون با اینگونه حوادث مواجه بودند و هیچ گاه احساس شکست نکردند و هر بار با عزم بیشتری به راه خود ادامه دادند.

امام جمعه قم افزود: ملت ما از دشمنان خود و مزدوران داعشی انتظاری بیست از این ندارند چرا که این دشمنان اسلام و صهیونیست ها، مردم بی گناه را از غزه تا کرمان به خاک و خون می کشند و دنیا و آمریکا امروز همچنان حامی اسراییل است.

آیت الله سعیدی افزود: مردم از مسوولان انتظار دارند که به این دشمنان کودک کش پاسخ کوبنده و عبرت آموز دهند.

وی ادامه داد: دنیای استکبار نه تنها از حاج قاسم، بلکه از زائران حاج قاسم نیز هراس دارند، اما بدانند یاران حاج قاسم بدون هراسی آماده گرفتن انتقام از مزدوران آنان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) گفت: جایگاه زن در تفکر اسلامی بسیار والا است و رهبر معظم انقلاب در دیدار با هزاران نفر از بانوان و دختران کشور در خصوص نگاه و رویکرد تمدن غرب در خصوص زنان فرمودند، رویکرد تمدن غرب در مورد زن در دو عامل سودجویی و لذت بخشی و استفاده ابزاری خلاصه می شود و آنان این نگاه ابزاری را با استفاده از رسانه به همه دنیا انتقال می دهند.

خطیب جمعه قم با اشاره به قیام ۱۹ دی مردم قم گفت: در پی نوشتن مقاله ای سخیف در مورد امام راحل این قیام مردمی و روحانیت محور که آغازگر تحولی اساسی بود شکل گرفت که در این روز هر ساله مردم قم این افتخار را دارند تا در محضر رهبر انقلاب اسلامی حاضر شوند.

آیت الله سعیدی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: مشارکت حداکثری و عمومی مردم در عرصه انتخابات الزاماتی دارد که شورای نگهبان تدابیری اندیشیده تا زمینه انتخابات سالم و پرشور را فراهم کنند که این امر تعیین کننده آینده جامعه است.