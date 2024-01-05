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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امروز بدون ایران هیچ معادله‌ای در دنیا حل نمی‌شود

امروز بدون ایران هیچ معادله‌ای در دنیا حل نمی‌شود

اهواز - فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز به برکت خون شهدا و امامین انقلاب ثابت کردیم که بدون حضور اثر بخش نظام مقدس جمهوری اسلامی، هیچ معادله‌ای در دنیا حل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری پیش از ظهر امروز جمعه در آئین استقبال از خانواده شهید جلیل شادمانی در مسجدسلیمان اظهار کرد: صراط مستقیم راهی است که قرار گرفتن در آن مسیر عاقبت به خیری و سعادت در دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت که مصداق حرکت در صراط مستقیم شهدای عزیز ما هستند.

سردار حیدری با تاکید بر اینکه ما نباید راه را گم کنیم، بیان کرد: امروز در غیاب پیامبران و انبیای الهی و امامان معصوم، نماد عینی صراط مستقیم، ولایت فقیه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تبریک و تسلیت شهادت شهید شادمانی بیان کرد: شهید جلیل شادمانی یکی از ۴۶ هزار شهید نیروی زمینی و از فرماندهان دفاع مقدس بود. فرمانده ای که دوران پرمخاطره دفاع مقدس را با سربلندی طی کرد و ما به این شهید بزرگوار تعلق خاطر داریم.

سردار حیدری ادامه داد: با جانفشانی‌های شهدا امروز نام قرآن، اسلام و جمهوری اسلامی در اقصی نقاط عالم می‌درخشد و ما نباید این جانفشانی‌ها و همچنین رشادت سردار سلیمانی را فراموش کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه همیشه یک‌طرف معادله جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی است، افزود: امروز به برکت خون شهدا و امامین انقلاب ثابت کردیم که بدون حضور اثر بخش نظام مقدس جمهوری اسلامی، هیچ معادله‌ای در دنیا حل نخواهد شد.

سردار حیدری بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا به عنوان کشوری مقتدر و تأثیرگذار در جغرافیای جهانی مشهور است و اگر امروز در آسمان نیروی زمینی ارتش ۴۶ هزار ستاره به نام ۴۶ هزار شهید می‌درخشد، این عزت به برکت این نظام مقدس حاصل شده و رهین بصیرت امامین بزرگوار و این ملت بزرگ است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهدای کرمان یادآور شد: برای پاسداشت و توسعه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تنها یک راه وجود دارد و آن این است که به شهدا نگاه کنیم شهدایی که در عمقِ جان ملت ایران جای گرفته‌اند و عاقبت به خیر

شدند.

کد مطلب 5986044

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