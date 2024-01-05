به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری پیش از ظهر امروز جمعه در آئین استقبال از خانواده شهید جلیل شادمانی در مسجدسلیمان اظهار کرد: صراط مستقیم راهی است که قرار گرفتن در آن مسیر عاقبت به خیری و سعادت در دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت که مصداق حرکت در صراط مستقیم شهدای عزیز ما هستند.

سردار حیدری با تاکید بر اینکه ما نباید راه را گم کنیم، بیان کرد: امروز در غیاب پیامبران و انبیای الهی و امامان معصوم، نماد عینی صراط مستقیم، ولایت فقیه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تبریک و تسلیت شهادت شهید شادمانی بیان کرد: شهید جلیل شادمانی یکی از ۴۶ هزار شهید نیروی زمینی و از فرماندهان دفاع مقدس بود. فرمانده ای که دوران پرمخاطره دفاع مقدس را با سربلندی طی کرد و ما به این شهید بزرگوار تعلق خاطر داریم.

سردار حیدری ادامه داد: با جانفشانی‌های شهدا امروز نام قرآن، اسلام و جمهوری اسلامی در اقصی نقاط عالم می‌درخشد و ما نباید این جانفشانی‌ها و همچنین رشادت سردار سلیمانی را فراموش کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه همیشه یک‌طرف معادله جبهه مقاومت، جمهوری اسلامی است، افزود: امروز به برکت خون شهدا و امامین انقلاب ثابت کردیم که بدون حضور اثر بخش نظام مقدس جمهوری اسلامی، هیچ معادله‌ای در دنیا حل نخواهد شد.

سردار حیدری بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا به عنوان کشوری مقتدر و تأثیرگذار در جغرافیای جهانی مشهور است و اگر امروز در آسمان نیروی زمینی ارتش ۴۶ هزار ستاره به نام ۴۶ هزار شهید می‌درخشد، این عزت به برکت این نظام مقدس حاصل شده و رهین بصیرت امامین بزرگوار و این ملت بزرگ است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهدای کرمان یادآور شد: برای پاسداشت و توسعه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران تنها یک راه وجود دارد و آن این است که به شهدا نگاه کنیم شهدایی که در عمقِ جان ملت ایران جای گرفته‌اند و عاقبت به خیر

شدند.