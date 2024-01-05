به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که بعد از خطبه های نماز جمعه اردبیل و در مسیر میدان مصلی تا چهارراه امام برگزار شد، شرکت کنندگان در حالی که تمثال مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی را در دست داشتند ترور اخیر عده ای از هموطنان بی گناهمان را در کرمان محکوم کرده و خواستار برخورد سریع و جدی با آمران این رفتار ناجوانمردانه شدند.

مردم مومن دیار دارالارشاد با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیزم و مرگ بر انگلیس حوادث اخیر را محصول نطفه شوم سرویس های اطلاعاتی و گروهک ضدانسانی داعش دست پرورده این نظام استبدادی معرفی کرده و از مجامع جهانی خواستند تا سکوت خود را در برابر این اقدامات ددمنشانه نظام غرب بشکند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی اعتراض آمیز به ترور زائران سیدالشهدای مقاومت اعلام کردند؛ ترور زنان و کودکان بیگناه نشانه ای از عجز و ناتوانی سردمداران مستکبر روزگار است و از نیروهای مسلح خواستند تا انتقام سخت را از مسببان این حادثه ناگوار و تلخ در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

راهپیمائی باشکوه اردبیلی ها علاوه بر مرکز استان در سایر شهرها نیز برگزار و شرکت کنندگان در حالی که پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی در دست داشتند خواستار اقدام به هنگام نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی در شناسایی و پاسخ کوبنده به آمران و مسببان این حادثه تروریستی غیرانسانی شدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه راهپیمائی محکومیت ترور کرمان اظهار کرد: ملت مقاوم ایران در صحنه دفاع از انقلاب استوار و محکم ایستاده اند و این ترورهای ناجوانمردانه نمی تواند ذره ای از اراده ملت ایران را سست و مایوس کند.

حجت الاسلام حسن باقری خاطرنشان کرد: با تاکید مقام معظم رهبری انتقام از دشمنان و عوامل دخیل در این ترور قطعی و حتمی است و جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین حرکت های خرابکارانه سکوت اختیار نخواهند کرد.