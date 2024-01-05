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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛

تجمع اعتراضی اردبیلی‌ها در محکومیت اعمال تروریستی

تجمع اعتراضی اردبیلی‌ها در محکومیت اعمال تروریستی

اردبیل- همزمان با سراسر کشور تجمع اعتراض آمیز اردبیلی ها در محکومیت اعمال تروریستی کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع که بعد از خطبه های نماز جمعه اردبیل و در مسیر میدان مصلی تا چهارراه امام برگزار شد، شرکت کنندگان در حالی که تمثال مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی را در دست داشتند ترور اخیر عده ای از هموطنان بی گناهمان را در کرمان محکوم کرده و خواستار برخورد سریع و جدی با آمران این رفتار ناجوانمردانه شدند.

مردم مومن دیار دارالارشاد با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیزم و مرگ بر انگلیس حوادث اخیر را محصول نطفه شوم سرویس های اطلاعاتی و گروهک ضدانسانی داعش دست پرورده این نظام استبدادی معرفی کرده و از مجامع جهانی خواستند تا سکوت خود را در برابر این اقدامات ددمنشانه نظام غرب بشکند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی اعتراض آمیز به ترور زائران سیدالشهدای مقاومت اعلام کردند؛ ترور زنان و کودکان بیگناه نشانه ای از عجز و ناتوانی سردمداران مستکبر روزگار است و از نیروهای مسلح خواستند تا انتقام سخت را از مسببان این حادثه ناگوار و تلخ در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

راهپیمائی باشکوه اردبیلی ها علاوه بر مرکز استان در سایر شهرها نیز برگزار و شرکت کنندگان در حالی که پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی در دست داشتند خواستار اقدام به هنگام نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی در شناسایی و پاسخ کوبنده به آمران و مسببان این حادثه تروریستی غیرانسانی شدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه راهپیمائی محکومیت ترور کرمان اظهار کرد: ملت مقاوم ایران در صحنه دفاع از انقلاب استوار و محکم ایستاده اند و این ترورهای ناجوانمردانه نمی تواند ذره ای از اراده ملت ایران را سست و مایوس کند.

حجت الاسلام حسن باقری خاطرنشان کرد: با تاکید مقام معظم رهبری انتقام از دشمنان و عوامل دخیل در این ترور قطعی و حتمی است و جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین حرکت های خرابکارانه سکوت اختیار نخواهند کرد.

کد مطلب 5986048

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