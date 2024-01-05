حادثه کرمان سند عصبانیت دشمن از اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفنه نماز جمعه شهر اردبیل با محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان و تسلیت شهادت مظلومانه تعدای از هموطنان اظهار کرد: حادثه کرمان سند عصبانیت دشمن از اقتدار ایران اسلامی و سند ذلت و عجز دشمن و سند مظلومیت ملت ماست.

وی خاطرنشان کرد: دشمن از انفجار و به شهادت رساندن انسان‌های عاشق سردار سلیمانی چه چیزی را دنبال می‌کند؟ اگر می‌خواهد از آن سردار بزرگ انتقام بگیرد یقین داشته باشد که دستش نه به سردار و نه به مرام سردار و نه به آثار با عظمت و غرور آفرین سردار نمی‌رسد اگر با این کشتار می‌خواهد دل خودش را خنک کند یقین بکند با داغ بزرگی که سردار بر دل آنها گذاشته و تمام برنامه‌های آنها را به هم ریخت دل آنها هیچ وقت خنک نخواهد شد.

ترس در لغتنامه ملت ایران جایگاهی ندارد

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: اگر با این کشتار می‌خواهد ملت ما را بترساند یقین کند آنچه در شأن ملت ما و در لغت‌نامه ملت ما نیست ترس است ما امت امامی هستیم که فرمود والله به عمرم نترسیدم ما امت امامی هستیم که فرمود افبا الموت تهددونی؟ اگر می‌خواهد ملت ما را از صحنه خارج کند و به نظر می‌رسد همین محتمل است پس منتظر بماند تا در موسم انتخابات حضور ملت ما را در صحنه ببیند.

عاملی اضافه کرد: این حماقت دشمنان ماست که همیشه در آستانه انتخابات دست به جنایت‌های بزرگ می‌زنند و ملت ما را وادار می‌کنند که در انتخابات دندان طمع آنها را نسبت به کشور عزیز از بیخ و بن بکند.

هزینه اتمام راه آهن از سوی معاون رئیس جمهور پرداخت می شود

امام جمعه اردبیل در ادامه با اشاره به سفر اخیر مسئولان ارشد دولت به استان اردبیل و تبیین دستاوردهای این سفرها اظهار کرد: این هفته سفر وزیر محترم راه و شهرسازی و معاون اجرایی رئیس جمهور به استان پر برکت بود از طرف خودم و اهالی استان از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم در این سفر تصمیمات خوبی در خصوص راه‌های مواصلاتی استان و راه آهن گرفته شد.

عاملی ادامه داد: معاون اجرایی رئیس جمهور کل هزینه اتمام راه آهن را که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است قبول کرد و قرار شد اگر بیشتر از آن هم باشد تامین می کنیم به همین دلیل دستور داد که به خاطر پول هیچ کارگاهی از کارگاه‌های راه آهن تعطیل نشود و کار با تمام توان پیش برود.

وی اضافه کرد: راه آهن اردبیل در اولویت اول دولت است و دولت مصمم است در اسرع وقت آن را به اتمام برساند برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی با ایشان راجع به کل استان در میان گذاشته شد و قرار شد در سفر رئیس جمهور عملیاتی شود.

اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان به پایاب سد خدافرین

امام جمعه اردبیل گفت: دستور دولت به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان از ذخیره ارزی به پایاب سد خداآفرین از عنایت بسیار قابل تحسین دولت به استان اردبیل است و معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشتند پرونده این پروژه تا شهریور سال آتی بسته خواهد شد.

عاملی افزود: توجه شود که با دستور مقام معظم رهبری مبلغی از صندوق ذخیره ارزی برداشته شده و قرار است به پروژه های مهار آب های مرزی اختصاص یابد دولت محترم در تقسیم این مبلغ پایاب سد خدا آفرین را مد نظر قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: قبلاً ۳ هزار میلیارد از صندوق ذخیره به این پروژه اختصاص یافته بود ۶ هزار میلیارد اختصاص یافته نیز کاملاً نقد و حاضر است با اتمام این پروژه تحول عظیمی در کشاورزی شمال استان رخ خواهد داد و ده‌ها هزار هکتار از اراضی بسیار مرغوب زیر آب خواهد رفت.

۴۰۰ هزار تن سیب زمینی در انبارها مانده است

عاملی گفت: در خصوص سیب زمینی به خدمت معاون رئیس جمهور اظهار شد که حداقل ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی در انبارها مانده است ارزش تقریبی آن ۴۰ هزار میلیارد تومان می باشد و اگر تا عید وارد بازار داخلی و خارجی نشود این مبلغ سنگین از ثروت کشور از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: کشاورزان در اثر افت بازار قادر به تامین بذر برای سال آینده نیستند و اگر اوضاع این گونه پیش برود قیمت سیب زمینی در سال آینده در اثر عدم کشت فوق العاده سرسام آور خواهد بود.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: راه صادرات باز است ولی کشاورزان قادر به ادای تعهد ارزی نیستند راهکار حل مشکل برداشتن تعهد ارزی از این محصول و همچنین اعطای مشوق صادراتی مثل سال‌های قبل خواهد بود دولت توجه کند که حفظ عزت کشاورزان جایگزین خوبی برای ارز تعهد شده است.

عاملی با تاکید بر لزوم تسریع در اعلان قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت تصریح کرد: در اینجا من فرصت را غنیمت می‌شمارم و از دولت می‌خواهم در اسرع وقت قیمت تضمین گندم را اعلام نماید.

وی افزود: یک کشاورز برای تامین معاش خود باید برای تعیین نوع کشت خود تا فرصت کشت از دست نرفته تصمیم بگیرد اگر سیب زمینی آب بر است منتظر است که با اعلان قیمت عادلانه و منصفانه گندم به کشت آن اقدام کند اما تاخیر اعلان قیمت فرصت را از دست او می‌گیرد.

مجامع بین المللی به نسل کشی در فلسطین پایان دهند

امام جمعه اردبیل به بررسی نقش دولت های اسلامی در محکوم کردن رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد: تمام کشورهای اسلامی در کنوانسیون نسل کشی عضو هستند همچنان که اسرائیل در آن عضو است و تمام احکام آن را امضاء کرده‌اند در رجوع به دادگاه بین‌المللی تراضی قبلی یا تراضی بعدی لازم است و الّا نمی‌توان داد زد که این محکمه بین المللی چرا رسیدگی نمی‌کنی.

عاملی گفت: از عجائب امور و از بدبختی‌های بزرگ عالم اسلام این است که هیچ دولت اسلامی این کار را نکرد فقط دولت آفریقای جنوبی که حدود یک و نیم درصد مسلمان دارد به این کار اقدام کرد و عجیب این است که در شکایت خود قید دستور موقت مطالبه کرده است یعنی فوراً آتش‌بس اعلام گردد.

وی اظهار کرد: این اقدام آبرویی برای دولت‌های اسلامی نگذاشت توجه شود که ادله کافی برای اثبات نسل کشی در غزه وجود دارد وقتی یک وزیر اسرائیلی می‌گوید ما باید غزه را با بمب اتمی بزنیم و وزیر مالی و وزیر امنیت می‌گوید از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فقط باید ۲۰۰ هزار نفر در غزه بمانند بقیه یا باید کشته شود یا باید به کشورهای دیگر بروند.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: این بالصراحه نسل کشی است وقتی اسرائیل یک مرد یا یک زن را می‌زند فقط یک نفر شهید می‌شود ولی وقتی کودک را می‌زند می‌خواهد نسل فلسطینی از بین برود به همین دلیل هر کجا اجتماع کودکان بود به آنجا هجوم برده است.

عاملی گفت: حیاط زیبای بیمارستان معمدانی پر از اطفال بود و همه با حس کودکانه بازی می‌کردند جاسوس‌های خبیث و فاقد شرف انسانی به ارتش اسرائیل اطلاع دادند همه آنها را با خاک یکسان کرد عجیب است که افسر اسرائیلی در کلیپی که پخش شده می‌گوید دنبال کودکان فلسطینی می گردم فقط یک دختر ۱۲ ساله پیدا کردم سپس با خنده می گوید مگر کودکی در غزه مانده که ما او را بکشیم.

صهیونیست خبیث ترین قوم در جهان

خطیب جمعه اردبیل ادامه داد: در دنیا کسی پیدا نمی‌شود که در بی‌گناهی اطفال و کودکان تردید کند تنها یک رژیم است که بچه‌ها را مجرم و گناه کار می‌داند و آنها را می‌کشد و آن اسرائیل است از این اقدام معلوم می‌شود صهیونیست‌ها خبیث‌ترین، جانی‌ترین، ناپاک‌ترین و خطرناک‌ترین قوم هستند ناله‌های دردناک اطفال دل همه را کباب می‌کند ولی آنها جشن می‌گیرند.

آیت الله عاملی گفت: وقتی اسرائیل می‌گوید که اهالی غزه باید به جنوب غزه بروند سپس جنوب را بمباران می‌کند وقتی می‌گوید به شمال غزه بروید سپس شمال را بمباران می‌کند وقتی ۹۰ درصد ابنیه و ساختمان‌های غزه با خاک یکسان شده‌اند وقتی تمام معابر از جمله معبر رفع را می‌بندد و مانع از ورود آب، غذا، دارو و سوخت می‌شود این مصداق کامل نسل کشی است اگر این نسل کشی نباشد پس در دنیا نسل کشی وجود ندارد.

خطیب جمعه اردبیل خطاب به وزارت خارجه گفت: من از وزارت خارجه می‌خواهم که به تمام دولت‌های اسلامی پیغام بفرستد که این محکمه یک فرصت خوبی است که آنها نیز ادله نسل کشی را اعلان کنند در این گونه دادگاه ولو اعضاء شکایت نکرده باشند ولی قانوناً مجاز هستند که در دفاع از دعوای مطرح شده اقامه دلیل نمایند. همچنان که در شکایت علیه اوکراین ۲۲ کشور هم پیمان آمریکا اقامه دلیل کردند.

عاملی با بیان اینکه اگر یک دولت اسلامی نه شکایت کند و نه از فرصت استفاده کند و دلیل بر نسل کشی اقامه نکند آن دولت اسلامی مستحق لعن و نفرین تمام مسلمان‌ها و مستحق لعن و نفرین تمام آزادگان جهان است، گفت: این یک امتحان بزرگ است و باید جزئیات اقدامات اعضاء منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: موفقیت در این محکمه بسیار مهم است چون فقط دامن اسرائیل را نمی‌گیرد بلکه مجرم اصلی در این ماجرا آمریکا و کشورهای اروپایی است محکوم شدن آنها در محکمه بین المللی پژواک و اثر عظیمی در دنیا خواهد داشت.

مجلس قوی راهکار اصلاح کشور است

عاملی اظهار کرد: بهترین راهکار برای اصلاح امور کشور داشتن یک مجلس قوی با نمایندگان بصیر، دلسوز، کاربلد و حساس به امور مردم، حساس به فساد، مسلط بر قوانین و داشتن خلاقیت در وضع قوانین پیشرفته می باشد به همین دلیل شرکت در انتخابات فقط حق نیست بلکه یک مسئولیت تاریخی است و هر کس در این باب کوتاهی کند یک فرصت تاریخی را از دست داده و در مسئولیت خطیری کوتاهی کرده است.

وی اضافه کرد: با انتخاب نماینده مجلس در واقع سرنوشت کشور در چهار سال آینده رقم زده می شود چون مجلس اولاً مرکز قانون گذاری است ثانیاً طبق قانون اساسی مجلس ناظر بر دولت است اگر دولت در جایی حرکت نادرست و انحراف داشته باشد و خدای نکرده زمینه سو استفاده و فساد درست شود.

عاملی ادامه داد: انتخابات و امنیت کاملاً به هم مرتبط هستند حضور حداکثری پای صندوق های رای امنیت کشور را تضمین می کند و در صورت ضعف شرکت و خالی کردن صحنه، دشمن برای بهم ریختن اوضاع کشور کاملاً طمع پیدا می کند اگر کسی دشمن کشور خود را برای ضربه به کشور تطمیع کند قطعاً راه ناصواب پیموده است.