۴۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در استان تهران تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار نهایی تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی امروز و فردا نتیجه تأیید صلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود.

وی با اشاره به تأیید صلاحیت ۴۷.۳۱ درصد داوطلبان بیان کرد: بر اساس آنچه که هیئت نظارت اعلام کرده، در سطح استان تهران از تعداد پنج هزار و ۷۰۶ داوطلب که در این هیئت مورد بررسی قرار گرفتند، دو هزار و ۷۰۰ نفر تأیید صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: دو هزار و ۱۰۴ نفر صلاحیتشان تأیید نشده که حدود ۳۶.۸۷ درصد از مجموع داوطلبین در سطح استان تهران را به خود اختصاص دادند.

جوهری اضافه کرد: علاوه بر این ۹۰۲ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشده که ۱۵.۸۰ درصد را شامل می‌شوند.

وی ادامه داد: ۴۸ درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس، ۳۵ درصد در حوزه انتخابیه شهریار، قدس، ملارد و ۳۸.۸ درصد در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان هستند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران همچنین افزود: در حوزه انتخابیه ورامین، قرچک، پیشوا ۴۶.۳۶ درصد، دماوند و فیروزکوه ۴۷ درصد و پاکدشت ۵۵.۷۷ درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شدند.

جوهری اضافه کرد: نکته حائز اهمیت اینکه افرادی که عدم تأیید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت دریافت کردند، از روز یکشنبه تا سه‌شنبه فرصت ثبت اعتراض خود را به صورت سیستماتیک در سامانه شورای نگهبان به آدرس Davtalab.shora.gc.ir دارند.

وی در پایان نیز با اشاره به تأیید صلاحیت بیش از ۵۰ درصدی داوطلبان اقلیت‌های مذهبی خاطرنشان کرد: در مجموع داوطلبان، تعداد افراد تأیید صلاحیت شده این دوره نسبت به دوره قبل بیش از دو برابر است.